Prima pagină » Știri externe » Ucraina își pregătește noi rute de combustibil. Kievul anunță acorduri pentru extinderea transportului feroviar și fluvial prin România

Ucraina își pregătește noi rute de combustibil. Kievul anunță acorduri pentru extinderea transportului feroviar și fluvial prin România

Ucraina anunță noi acorduri privind extinderea capacității logistice a rutelor feroviare și fluviale prin România pentru aprovizionarea cu combustibil. Noile rute ar urma să ofere Kievului o alternativă suplimentară pentru transportul produselor petroliere, într-o perioadă în care infrastructura și fluxurile logistice ale țării sunt expuse atacurilor rusești.
Ucraina își pregătește noi rute de combustibil. Kievul anunță acorduri pentru extinderea transportului feroviar și fluvial prin România
Transport feroviar de combustibil în Ucraina/sursa foto: Ministerul Infrastructurii din Ucraina
Maria Miron
04 sept. 2026, 05:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit ministrului Energiei ucrainene, Denys Shmyhal, înțelegerile au fost obținute în urma unei întâlniri recente dintre președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut miercuri, în urma unei reuniuni privind situația de pe piața combustibililor și măsurile necesare pentru menținerea aprovizionării, în condițiile riscurilor generate de război.

Shmyhal a precizat că o atenție deosebită este acordată rutei prin România.

„Am ajuns la acorduri concrete privind extinderea capacității logistice a rutelor feroviare și fluviale prin România. Lucrăm la nivelul guvernelor pentru implementarea lor”, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, citat de publicația ucraineană de profil Ukrainian Shipping Magazine (USM).

Combustibilul, protejat în depozite subterane

Oficialul ucrainean a precizat că piața ucraineană a combustibililor este în continuare „controlată și echilibrată”, iar resursele disponibile puteau acoperi necesarul curent al consumatorilor. Kievul ia însă măsuri pentru menținerea aprovizionării în cazul în care riscurile militare vor afecta rutele existente.

Guvernul Ucrainei a lansat și un proiect-pilot pentru depozitarea subterană a combustibilului. Autoritățile intenționează să creeze o rețea de spații subterane pentru păstrarea în siguranță a produselor petroliere și, în paralel, să crească rezervele de combustibil. Prioritatea este asigurarea alimentării cu motorină pentru apărare și infrastructura critică.

Ucraina se bazează tot mai mult pe rutele dunărene

Extinderea rutelor alternative capătă o importanță mai mare în condițiile atacurilor rusești asupra infrastructurii de transport, portuare și energetice din sudul Ucrainei.

Marți, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa, avariind infrastructura de export, precum și punctul de trecere Orlivka, situat pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de Isaccea. Traficul prin punctul de trecere cu bacul Orlivka-Isaccea a fost suspendat temporar.

Atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au determinat Kievul să redirecționeze o parte dintre transporturi către porturile dunărene și către căile ferate de la frontiera vestică. Porturile Reni și Izmail, aflate în apropierea României, au căpătat astfel o importanță sporită pentru logistica ucraineană.

Aceste rute sunt folosite atât pentru exporturile Ucrainei, cât și pentru importuri, inclusiv pentru aprovizionarea țării cu combustibil.

Presiunea asupra rutelor dunărene s-a văzut și la sfârșitul lunii august, când aproximativ 80 de nave așteptau să intre pe Dunăre către porturile ucrainene. Transporturile de combustibil se numărau printre cele cărora li se acorda prioritate.

Cooperarea energetică dintre România și Ucraina

România și Ucraina au convenit încă din martie extinderea cooperării în domeniul energetic. În timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la București, în martie, cei doi președinți au semnat, printre altele, un acord-cadru privind cooperarea energetică.

Înțelegerea vizează inclusiv dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și a transportului, alături de proiecte precum construirea unei linii electrice între Cernăuți și Suceava și posibilitatea ca România să utilizeze depozitele subterane de gaze ale Ucrainei.

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR
Gandul
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
Cancan
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport
CTP desființează „Justiția PSD-Savonea-Dan” după eliberarea lui Horațiu Potra: „Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
Libertatea
Românii ar putea scăpa de cea mai enervantă parte a reciclării. Noul aparat în care bagi tot sacul cu sticle
CSID
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia