Ucraina își pregătește noi rute de combustibil. Kievul anunță acorduri pentru extinderea transportului feroviar și fluvial prin România

Potrivit ministrului Energiei ucrainene, Denys Shmyhal, înțelegerile au fost obținute în urma unei întâlniri recente dintre președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan.

Anunțul a fost făcut miercuri, în urma unei reuniuni privind situația de pe piața combustibililor și măsurile necesare pentru menținerea aprovizionării, în condițiile riscurilor generate de război.

Shmyhal a precizat că o atenție deosebită este acordată rutei prin România.

„Am ajuns la acorduri concrete privind extinderea capacității logistice a rutelor feroviare și fluviale prin România. Lucrăm la nivelul guvernelor pentru implementarea lor”, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, citat de publicația ucraineană de profil Ukrainian Shipping Magazine (USM).

Combustibilul, protejat în depozite subterane

Oficialul ucrainean a precizat că piața ucraineană a combustibililor este în continuare „controlată și echilibrată”, iar resursele disponibile puteau acoperi necesarul curent al consumatorilor. Kievul ia însă măsuri pentru menținerea aprovizionării în cazul în care riscurile militare vor afecta rutele existente.

Guvernul Ucrainei a lansat și un proiect-pilot pentru depozitarea subterană a combustibilului. Autoritățile intenționează să creeze o rețea de spații subterane pentru păstrarea în siguranță a produselor petroliere și, în paralel, să crească rezervele de combustibil. Prioritatea este asigurarea alimentării cu motorină pentru apărare și infrastructura critică.

Ucraina se bazează tot mai mult pe rutele dunărene

Extinderea rutelor alternative capătă o importanță mai mare în condițiile atacurilor rusești asupra infrastructurii de transport, portuare și energetice din sudul Ucrainei.

Marți, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa, avariind infrastructura de export, precum și punctul de trecere Orlivka, situat pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de Isaccea. Traficul prin punctul de trecere cu bacul Orlivka-Isaccea a fost suspendat temporar.

Atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră au determinat Kievul să redirecționeze o parte dintre transporturi către porturile dunărene și către căile ferate de la frontiera vestică. Porturile Reni și Izmail, aflate în apropierea României, au căpătat astfel o importanță sporită pentru logistica ucraineană.

Aceste rute sunt folosite atât pentru exporturile Ucrainei, cât și pentru importuri, inclusiv pentru aprovizionarea țării cu combustibil.

Presiunea asupra rutelor dunărene s-a văzut și la sfârșitul lunii august, când aproximativ 80 de nave așteptau să intre pe Dunăre către porturile ucrainene. Transporturile de combustibil se numărau printre cele cărora li se acorda prioritate.

Cooperarea energetică dintre România și Ucraina

România și Ucraina au convenit încă din martie extinderea cooperării în domeniul energetic. În timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la București, în martie, cei doi președinți au semnat, printre altele, un acord-cadru privind cooperarea energetică.

Înțelegerea vizează inclusiv dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și a transportului, alături de proiecte precum construirea unei linii electrice între Cernăuți și Suceava și posibilitatea ca România să utilizeze depozitele subterane de gaze ale Ucrainei.