Coreea de Sud ia în calcul implicarea militară în Strâmtoarea Ormuz

Un oficial prezidențial a declarat vineri pentru Reuters că Seulul discută modalități practice de a contribui la securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz și a respins afirmațiile potrivit cărora Coreea de Sud nu ar fi oferit niciun sprijin în această chestiune.

Presa sud-coreeană relatase anterior că autoritățile de la Seul pregătesc mai multe variante pentru o eventuală misiune până la sfârșitul anului. Printre opțiunile analizate se numără un avion de patrulare maritimă, o navă de sprijin logistic și o unitate pentru detectarea și înlăturarea minelor.

Misiunea necesită aprobarea Parlamentului

Coreea de Sud a discutat amploarea și natura unei eventuale contribuții cu Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Orice desfășurare militară în străinătate ar necesita aprobarea Adunării Naționale, parlamentul țării.

În același timp, Seulul trebuie să se asigure că păstrează suficiente forțe și capacități militare pentru apărarea țării și pentru a face față amenințării reprezentate de Coreea de Nord.

Statele Unite au cerut în repetate rânduri aliaților să contribuie mai mult la securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie. În august, președintele american Donald Trump a criticat lipsa de sprijin pentru operațiunile americane din regiune.

Coreea de Sud depinde de traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Pentru Coreea de Sud, miza este și economică. Țara s-a bazat anul trecut pe Strâmtoarea Ormuz pentru 61% din importurile de țiței și 54% din importurile de nafta.

Un eventual acord ar reprezenta o misiune importantă pentru Seul. Dacă desfășurarea militară va fi aprobată, aceasta ar putea fi prima misiune maritimă a Coreei de Sud în afara Peninsulei Coreene. Ultima implicare de acest tip a avut loc în 2009, când Coreea de Sud a trimis unitatea antipiraterie Cheonghae în Golful Aden, pentru a proteja navele comerciale sud-coreene de atacurile piraților și pentru a contribui la securizarea traficului maritim din zonă.