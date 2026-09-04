Volkswagen taie 50.000 de locuri de muncă și închide producția la patru uzine din Germania

Decizia vine într-un moment dificil pentru gigantul auto, afectat de concurența producătorilor chinezi și de presiunea tarifelor americane, transmite AP.

Volkswagen renunță la 50.000 de posturi

Consiliul de administrație al Volkswagen a aprobat joi planul propus de CEO-ul Oliver Blume, care prevede reducerea efectivelor cu aproximativ 50.000 de posturi. Volkswagen are în prezent aproximativ 650.000 de angajați, ceea ce înseamnă că restructurarea anunțată reprezintă o schimbare majoră pentru grup. Planul include și reducerea cu aproximativ 50% a numărului de modele produse de companie. Ideea conducerii este ca fiecare model rămas în gamă să fie produs în volume mai mari, ceea ce ar permite companiei să reducă o parte dintre costurile fixe. Volkswagen intenționează, de asemenea, să simplifice structurile de conducere și să scurteze lanțurile de decizie.

Patru uzine germane pierd producția de automobile

Cea mai sensibilă parte a planului privește fabricile Volkswagen din Germania. Compania estimează că are o capacitate de producție excedentară de aproximativ 500.000 de automobile în Europa. În cazul uzinelor din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm, Volkswagen afirmă că nu poate garanta o alocare competitivă a producției de automobile pentru viitor. Prin urmare, producția auto va fi oprită la aceste patru fabrici. Volkswagen precizează însă că analizează posibilitatea unor utilizări alternative pentru uzine, astfel încât acestea să nu rămână neapărat fără activitate.

Decizia a venit după negocieri tensionate cu angajații

Planul a întâmpinat inițial opoziție din partea reprezentanților angajaților și a autorităților regionale. Reprezentanții salariaților dețin jumătate dintre locurile din consiliul de administrație al Volkswagen, iar landul Saxonia Inferioară, unde compania are sediul, are la rândul său două locuri în consiliu și deține o participație în grup. Daniela Cavallo, principala reprezentantă a angajaților, a criticat puternic planul atunci când acesta a fost prezentat în vară.

După aprobarea restructurării, ea a transmis însă că măsurile reprezintă „o necesitate” pentru ca Volkswagen să poată intra cu succes în următorul deceniu. Și guvernatorul Saxoniei Inferioare, Olaf Lies, a recunoscut amploarea problemelor cu care se confruntă compania. El a descris planul drept un drum comun către transformarea considerată necesară.

China pune presiune pe gigantul german

Una dintre principalele probleme pentru Volkswagen este piața chineză. Vânzările companiei în China au scăzut, contribuind la o reducere de 30% a profitului după impozitare în prima jumătate a anului, potrivit datelor citate de AP. În același timp, producătorii chinezi au devenit competitori tot mai puternici, inclusiv pe segmentul automobilelor electrice, unde constructorii europeni încearcă să-și reducă decalajul.

Volkswagen trebuie să facă față și efectelor tarifelor americane, care pun presiune suplimentară asupra industriei auto. Oliver Blume susține că măsurile sunt necesare pentru viitorul grupului și pentru consolidarea competitivității mărcilor sale. „Este un semnal puternic pentru viitorul Volkswagen Group”, a transmis CEO-ul.

O schimbare care depășește marca Volkswagen

Restructurarea nu vizează doar marca Volkswagen. Grupul german controlează un portofoliu vast de mărci, printre care Audi, Škoda, Porsche și SEAT. Reducerea numărului de modele și a capacității de producție arată presiunea exercitată asupra unuia dintre cei mai mari producători auto din lume pentru a-și adapta structura de costuri la o piață în schimbare.

Pentru industria germană, închiderea producției de automobile la patru uzine este, de asemenea, un semnal important. Germania se confruntă de mai mult timp cu presiuni asupra sectorului industrial, iar Volkswagen este unul dintre cei mai importanți angajatori și simboluri ale economiei sale.

Planul aprobat joi arată că transformarea industriei auto nu mai înseamnă doar trecerea de la motoarele convenționale la automobile electrice. Pentru constructorii europeni, miza este și reducerea costurilor, adaptarea capacității de producție și răspunsul la concurența tot mai puternică venită din China.