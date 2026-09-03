Alertă pe principalul aeroport al Berlinului. O femeie cu o presupusă substanță periculoasă a declanșat evacuarea Terminalului 1

Poliția a cerut pasagerilor să părăsească terminalul, iar la fața locului au intervenit echipe specializate.

Femeia s-a prezentat la un punct de servicii din aeroport

Incidentul s-a produs în cursul serii. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Federală germană și citate de publicația Bild, femeia s-a deplasat la un punct de servicii din interiorul aeroportului și a declarat că deține o substanță suspectă.

În urma acestei situații a fost declanșată o alertă, iar autoritățile au decis evacuarea Terminalului 1. Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că pasagerilor li s-a cerut să iasă din clădire.

Echipe specializate urmau să stabilească natura substanței despre care a vorbit femeia și să clarifice circumstanțele în care aceasta a ajuns pe aeroport.

La momentul publicării informațiilor inițiale, nu fusese stabilit dacă femeia avea într-adevăr asupra sa o substanță periculoasă.

Autoritățile spun că femeia nu a formulat amenințări

Potrivit sursei citate, femeia nu ar fi formulat amenințări. Incidentul a provocat însă îngrijorare în rândul călătorilor, iar autoritățile au intervenit pentru a-i liniști pe pasageri.

Operațiunea a determinat perturbări pentru persoanele care tranzitau aeroportul, călătorii fiind avertizați că trebuie să se aștepte la întârzieri. Sursa nu oferea, la momentul relatării inițiale, detalii privind numărul curselor afectate sau durata evacuării.

Aeroportul Berlin Brandenburg deservește capitala Germaniei și regiunea înconjurătoare, fiind unul dintre punctele importante de tranzit aerian pentru călătorii europeni, inclusiv pentru cursele care fac legătura cu România.