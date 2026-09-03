Trump spune că va cere Europei bani pentru ajutorul acordat Ucrainei în timpul administrației Biden

Declarația a fost făcută într-o postare pe platforma Truth Social, în care Trump a vorbit despre nivelul stocurilor de muniție ale armatei americane și despre sprijinul acordat Ucrainei în timpul administrației precedente.

„Administrația Biden a oferit Ucrainei, fără niciun cost pentru aceasta, mult mai multă muniție decât am folosit noi în Iran”, a scris Trump.

Președintele american a susținut că Statele Unite au oferit Ucrainei și NATO „sute de miliarde de dolari” și a afirmat că Europa ar fi plătit pentru acest ajutor dacă i s-ar fi cerut.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferite Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut – dar vom cere acești bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a transmis Trump.

Trump nu a precizat ce sumă exactă intenționează să solicite Europei și nici în ce mod ar urma să fie făcută o astfel de plată.

În aceeași postare, președintele SUA a afirmat că armata americană are în prezent cantități „practic nelimitate” de muniție și că Statele Unite produc muniții „la niveluri nemaivăzute până acum”. Trump a spus că SUA își constituie rezerve și că vânzările de muniție către aliați vor fi reluate în curând.

Au apărut informații potrivit cărora SUA au folosit aproximativ 80% din stocurile disponibile pentru un sistem important de apărare antiaeriană, iar oficiali militari au avertizat că nivelul stocurilor este „periculos de scăzut”, potrivit Ukrainska Pravda.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a negat informațiile din presă potrivit cărora forțele armate americane ar rămâne fără rachete importante.

Trump a amenințat surse din presă cu „pedepse cu închisoarea pe termen lung” pentru divulgarea de date despre lipsa munițiilor din armata SUA.