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Trump spune că va cere Europei bani pentru ajutorul acordat Ucrainei în timpul administrației Biden

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că intenționează să ceară despăgubiri de la țările europene pentru ajutorul american acordat Ucrainei în timpul administrației Biden.
Trump spune că va cere Europei bani pentru ajutorul acordat Ucrainei în timpul administrației Biden
Alexandra-Valentina Dumitru
03 sept. 2026, 22:06, Știri externe
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Declarația a fost făcută într-o postare pe platforma Truth Social, în care Trump a vorbit despre nivelul stocurilor de muniție ale armatei americane și despre sprijinul acordat Ucrainei în timpul administrației precedente.

„Administrația Biden a oferit Ucrainei, fără niciun cost pentru aceasta, mult mai multă muniție decât am folosit noi în Iran”, a scris Trump.

Președintele american a susținut că Statele Unite au oferit Ucrainei și NATO „sute de miliarde de dolari” și a afirmat că Europa ar fi plătit pentru acest ajutor dacă i s-ar fi cerut.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferite Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut – dar vom cere acești bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a transmis Trump.

Trump nu a precizat ce sumă exactă intenționează să solicite Europei și nici în ce mod ar urma să fie făcută o astfel de plată.

În aceeași postare, președintele SUA a afirmat că armata americană are în prezent cantități „practic nelimitate” de muniție și că Statele Unite produc muniții „la niveluri nemaivăzute până acum”. Trump a spus că SUA își constituie rezerve și că vânzările de muniție către aliați vor fi reluate în curând.

Au apărut informații potrivit cărora SUA au folosit aproximativ 80% din stocurile disponibile pentru un sistem important de apărare antiaeriană, iar oficiali militari au avertizat că nivelul stocurilor este „periculos de scăzut”, potrivit Ukrainska Pravda.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a negat informațiile din presă potrivit cărora forțele armate americane ar rămâne fără rachete importante.

Trump a amenințat surse din presă cu „pedepse cu închisoarea pe termen lung” pentru divulgarea de date despre lipsa munițiilor din armata SUA.

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