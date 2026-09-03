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Regele Charles, pe noua bancnotă de 20 de dolari a Canadei. Este o premieră în peste 70 de ani

Canada a prezentat o nouă bancnotă de 20 de dolari canadieni, care îl are pe regele Charles al III-lea. Este primul monarh nou care apare pe o bancnotă canadiană în mai bine de 70 de ani, după moartea reginei Elisabeta a II-a, în 2022.
Regele Charles, pe noua bancnotă de 20 de dolari a Canadei. Este o premieră în peste 70 de ani
Sursa foto: X @bankofcanada
Alexandra-Valentina Dumitru
03 sept. 2026, 22:54, Știri externe
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Bancnota a fost prezentată joi, în cadrul unui eveniment organizat de Banca Canadei, o zi „foarte specială”, după cum a declarat guvernatorul băncii centrale, Tiff Macklem, potrivit BBC.

O caracteristică distinctivă a bancnotei este orientarea verticală. Pe verso apare o imagine a Memorialului de la Vimy Ridge, din Franța, pentru a comemora rolul Canadei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cum procedează Australia

Țările din Commonwealth, Noua Zeelandă și Australia, îl au pe rege pe monedele lor, însă Australia a anunțat că nu îl va include pe bancnote.

În schimb, Australia a anunțat că va lucra la emiterea unei noi bancnote de 5 dolari australieni, care va aduce un omagiu „culturii și istoriei” populațiilor indigene din Australia și care va înlocui actualul design ce o prezintă pe regina Elisabeta a II-a.

Canada, prima țară din Commonwealth care îl pune pe rege pe bancnote

Canada este prima țară din Commonwealth care îl include pe rege pe bancnote, în afara Marii Britanii, de la urcarea sa pe tron.

Bancnota include, de asemenea, o tapiserie cu motive florale și frunze, „inspirată de dedicarea regelui față de protejarea mediului de-a lungul întregii sale vieți”, potrivit Băncii Canadei.

Simbolurile de pe bancnotă

Wayne Long, deputat liberal și secretar de stat în cadrul Agenției pentru Venituri din Canada, a declarat la prezentarea bancnotei că simbolurile de pe aceasta „servesc drept un puternic memento al identității noastre ca națiune și al lucrurilor pe care le prețuim”.

Unele dintre elementele bancnotei au fost alese în urma consultărilor cu un consiliu consultativ pentru populațiile indigene, a adăugat banca centrală.

A doua bancnotă verticală din Canada

Este a doua bancnotă cu orientare verticală emisă în Canada. Prima este bancnota de 10 dolari, care o prezintă pe Viola Desmond, activistă de culoare pentru drepturile civile. Designul acesteia a fost desemnat cel mai bun din lume în 2018 de International Bank Note Society.

Noua bancnotă de 20 de dolari canadieni va intra în circulație la începutul anului viitor, a declarat Macklem.

Monarhia britanică, tot mai contestată în Canada

Sondajele sugerează că mulți canadieni consideră că țara ar trebui să pună capăt legăturilor sale oficiale cu monarhia britanică, în special în provincia francofonă Quebec.

Popularitatea monarhiei a crescut însă ușor pe fondul tensiunilor dintre Canada și SUA, inclusiv al războiului comercial dintre cele două țări și al declarațiilor președintelui american Donald Trump privind transformarea Canadei în „al 51-lea stat”.

Regele Charles, invitat să deschidă Parlamentul Canadei

Premierul Mark Carney l-a invitat pe rege să deschidă sesiunea Parlamentului Canadei în luna mai, o vizită despre care Carney spunea la acea vreme că „subliniază în mod clar suveranitatea țării noastre”.

Regele este șeful statului canadian și este reprezentat în Canada de guvernatoarea generală Mary Simon.

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