Ministrul israelian Itamar Ben Gvir propune plecarea „voluntară” a 1,86 milioane de persoane din Gaza

Planul, denumit „Deconectarea 710”, prevede crearea unei structuri guvernamentale dedicate, încheierea unor acorduri cu țări care ar urma să primească persoane din Gaza, stabilirea unor rute de migrație reglementate și acordarea unor pachete de sprijin financiar, notează agenția spaniolă EFE.

Potrivit documentului prezentat de Ben Gvir, obiectivul ar fi plecarea a aproximativ 250.000 de persoane în primul an, a 1,11 milioane în primii trei ani și a 1,86 milioane în șapte ani.

Planul stabilește 12 principii, între care condiția ca fiecare plecare să fie aprobată de o țară de primire, deschiderea unui dosar individual pentru fiecare caz și acordarea priorității plecării familiilor împreună.

Propunerea prevede, de asemenea, mai multe căi de migrație, compensații financiare pentru țările care ar primi persoane din Gaza și acordarea unui sprijin financiar emigranților în primele 24 de luni după plecare.

Investiție inițială de 3 miliarde de euro

Ben Gvir a estimat investiția inițială necesară din partea Israelului la 10 miliarde de șecheli, echivalentul a aproape trei miliarde de euro. Cadrul financiar suplimentar ar putea ajunge la 50 de miliarde de șecheli, în funcție de participarea internațională și de acordurile încheiate cu țările de destinație.

Ministrul israelian a afirmat că susține această idee încă de la începutul războiului, în pofida criticilor primite inițial. El a susținut că propunerea a dobândit mai multă legitimitate după ce președintele american Donald Trump a promovat public ideea încurajării emigrării populației din Gaza ca parte a unei eventuale soluții pentru conflict.

Ben Gvir a invocat, de asemenea, sondaje despre care a spus că indică un sprijin larg în rândul populației israeliene pentru încurajarea emigrării din Gaza. El a afirmat totodată că o parte semnificativă a locuitorilor enclavei ar fi dispusă să ia în considerare o plecare permanentă.

Liderul partidului Puterea Evreiască a anunțat că, dacă formațiunea sa va rămâne la guvernare după alegerile legislative de luna viitoare, va solicita în cadrul viitoarei coaliții înființarea unui Minister al Migrației, cu buget și atribuții proprii.

Ben Gvir a prezentat și un calendar de 100 de zile pentru punerea în aplicare a cadrului legal, crearea unui sistem de înregistrare și negocierea primelor acorduri cu țările care ar urma să primească persoane din Gaza.