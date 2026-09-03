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Noi discuții între Ucraina și SUA. Zelenski spune că reprezentanții președintelui american sunt așteptați la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că reprezentanții președintelui Statelor Unite urmează să aibă întâlniri atât la Moscova, cât și la Kiev, în cadrul contactelor diplomatice aflate în desfășurare.
Noi discuții între Ucraina și SUA. Zelenski spune că reprezentanții președintelui american sunt așteptați la Kiev
sursa foto: @ZelenskyyUa
Oana Antipa
03 sept. 2026, 20:28, Știri externe
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Liderul ucrainean susține că există deja date preliminare și că discuțiile din capitala Ucrainei ar putea avea loc în următoarele zile.

„Suntem în comunicare cu ei practic 24/7”

Zelenski a precizat, într-o postare pe Facebook, că a avut o reuniune cu echipa ucraineană care se ocupă de negocierile cu reprezentanții președintelui american.

„Tocmai am avut o ședință cu echipa care se ocupă de negocierile cu reprezentanții președintelui Americii. Practic 24/7 suntem în comunicare cu ei, iar acum ne pregătim pentru întâlniri”, a transmis președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, există deja un calendar preliminar al discuțiilor, iar Kievul a primit confirmarea că reprezentanții părții americane vor avea întrevederi în ambele capitale.

„Există date preliminare. Ne așteptăm să-i vedem pe reprezentanții președintelui Americii aici, la Kiev. Avem confirmarea din partea lor: va avea loc o întâlnire la Moscova și una la Kiev”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean nu a indicat în mesaj numele oficialilor americani care ar urma să participe la discuții și nici datele exacte ale întrevederilor.

Zelenski: Este important ca America să rămână activă

Liderul de la Kiev a subliniat că partea ucraineană se pregătește pentru întrevederi și că își dorește menținerea implicării active a Statelor Unite.

„Așteptăm o întâlnire în următoarele zile. Este foarte important. Este important ca America să rămână activă în continuare”, a declarat Zelenski.

„Suntem pregătiți pentru întâlniri cu ei în Ucraina, la nivelul corespunzător, cu discuții de substanță”, a adăugat președintele ucrainean.

Din mesajul publicat de Zelenski nu rezultă însă agenda concretă a viitoarelor întrevederi și nici dacă întâlnirile de la Moscova și Kiev fac parte dintr-un format comun de negociere. Președintele ucrainean s-a limitat la a confirma contactele cu reprezentanții președintelui SUA și pregătirea discuțiilor din perioada imediat următoare.

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