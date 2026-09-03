Planul Pentagonului privind testarea testosteronului în rândul militarilor, scos de pe site la o zi după publicare

Ghidul, relatat inițial miercuri de CBS News și Reuters, prezenta noua politică a Departamentului Apărării, intrată imediat în vigoare, prin care bărbații din armată cu vârsta de 30 de ani și peste urmau să fie testați pentru nivelul de testosteron.

Totuși, joi, atât linkul către anunțul Departamentului Apărării, cât și cel către politica Agenției pentru Sănătate a Apărării nu mai erau disponibile, potrivit The Independent.

Un oficial din domeniul apărării a declarat pentru The Independent că documentul a fost retras temporar pentru a permite actualizarea sa, însă versiunea finală a ghidului clinic urmează să fie publicată în curând. Începând cu 3 septembrie, ghidul interimar privind depistarea deficitului de testosteron rămâne în vigoare.

Ghidul a fost publicat după anunțul lui Hegseth

Ghidul clinic a fost publicat la mai puțin de două luni după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că testarea testosteronului va face parte din evaluările medicale de rutină și că militarilor cu niveluri scăzute de testosteron li se va oferi posibilitatea de a urma terapie de substituție hormonală.

Ce prevedeau noile reguli pentru militari

Potrivit ghidului, citat de CBS News, militarii activi și rezerviștii cu vârsta de 30 de ani și peste, diagnosticați cu hipogonadism, urmau să beneficieze de investigații suplimentare și tratament, dacă era necesar.

În document, Departamentul Apărării afirma că nivelul testosteronului este un „marker biologic esențial pentru capacitatea de luptă a militarilor”, având un impact direct asupra forței fizice, densității osoase, condiției fizice aerobice, simptomelor depresive și sănătății cardiovasculare.

În cazul unui diagnostic de testosteron scăzut, tratamentul este disponibil, însă nu este obligatoriu.

Un oficial al Departamentului Apărării a declarat că instituția este hotărâtă să trateze deficiențele hormonale și să protejeze sănătatea militarilor pe termen lung.

Hegseth: „Nu are legătură cu îmbunătățirea artificială”

În anunțul făcut în iulie, Hegseth a spus că noua procedură de testare „nu are legătură cu îmbunătățirea artificială” a performanței, ci cu „restabilirea și optimizarea capacităților naturale”, protejarea longevității și asigurarea „bazei biologice necesare pentru a susține lupta”.

Deși testarea testosteronului prin analize de sânge este obligatorie pentru militarii cu vârsta de cel puțin 30 de ani, regulile permit și militarilor sub 30 de ani să solicite voluntar o astfel de testare.

Reguli separate pentru femeile din armată

Potrivit informațiilor apărute în presă, ghidul privind testarea testosteronului publicat miercuri includea și prevederi referitoare la evaluarea femeilor pentru depistarea dereglărilor hormonale.

Ghidul stabilea o procedură separată de evaluare pentru femeile din armată. Deși nu impunea teste hormonale de rutină, prevedea ca femeile cu vârsta de peste 35 de ani să fie întrebate despre simptomele unor eventuale dereglări hormonale și, dacă era necesar, să fie trimise pentru investigații suplimentare. Documentul includea și recomandări privind situațiile în care este adecvată prescrierea testosteronului femeilor în afara indicațiilor aprobate oficial, potrivit Fox News.

Măsuri pentru schimbarea imaginii armatei

Testarea testosteronului este doar una dintre inițiativele lui Hegseth pentru eliminarea a ceea ce el a numit „militarii grași” și pentru schimbarea imaginii armatei, astfel încât aceasta să fie aliniată cu agenda președintelui Donald Trump.

Sub conducerea lui Hegseth, Pentagonul a adoptat măsuri menite să readucă imaginea armatei către o forță dominată de bărbați. Printre acestea se numără reguli mai stricte privind aspectul fizic și standarde mai ridicate de pregătire fizică.