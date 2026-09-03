Schimb de focuri între serviciile secrete ale Ucrainei, la Kiev. Trei membri ai GUR au fost răniți, iar Zelenski a reacționat dur

Incidentul a avut loc pe 2 septembrie, la Kiev, în timpul unei operațiuni desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). În centrul cazului se află Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși (RDK), o formațiune de cetățeni ruși care luptă alături de Ucraina și care este subordonată GUR, relateaza Blic. Potrivit RDK, Kaplunov ar fi fost răpit cu câteva zile înainte, în apropierea locuinței sale. SBU susține însă că desfășura o anchetă legată de un presupus complot al serviciului rus FSB.

Cum s-a ajuns la schimbul de focuri

Versiunile celor două tabere diferă semnificativ. Procuratura Generală a Ucrainei a transmis că agenții SBU au fost atacați de membri ai unei unități a Forțelor de Apărare în timp ce desfășurau acțiuni investigative. SBU susține că oamenii săi au fost atacați de persoane înarmate și că forțele speciale au intervenit ulterior. De cealaltă parte, comandantul unității speciale „Timur” din cadrul GUR, formație din care face parte și RDK, a prezentat o versiune complet diferită.

Acesta a afirmat că Kaplunov fusese luat de SBU „în plină zi”, fără acuzații clare, iar ulterior agenții SBU ar fi încercat să-i rețină și pe membrii GUR veniți la fața locului. Potrivit acestei versiuni, SBU ar fi deschis focul asupra unor membri GUR neînarmați. Cine a tras primul nu este încă stabilit oficial. O înregistrare video publicată de presa ucraineană surprinde momentul confruntării, însă imaginile nu permit stabilirea cu certitudine a persoanei care a tras primul foc. Surse din cele două servicii oferă relatări contradictorii.

🇺🇦👀 Censor. NET publishes footage of the end of the conflict between SBU and GUR The video shows how the parties switch to raised tones, then a shot is heard and the Alpha specialists begin fire. It was not possible to identify who fired first from this video. As a result of… pic.twitter.com/i3klMIQpZB — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 2, 2026

Înregistrarea video surprinde momentul în care forțele speciale din cadrul unității „Alpha” deschid focul.

Trei membri GUR au fost răniți

Taras Borovski, avocatul lui Kaplunov, a declarat că trei membri GUR au fost răniți, dintre care doi grav. Potrivit avocatului, unul dintre aceștia a fost împușcat în picior și a suferit o leziune gravă a unei artere. Un al doilea militar ar fi fost, de asemenea, internat în stare gravă, în timp ce al treilea a suferit răni mai ușoare.

Avocatul a susținut și că SBU ar fi efectuat o percheziție de urgență la apartamentul lui Kaplunov fără mandat judecătoresc și fără să-i permită accesul. Aceste acuzații fac parte însă din versiunea apărării și nu au fost stabilite definitiv de o anchetă independentă.

Kaplunov a fost eliberat

În timp ce confruntarea dintre cele două structuri a devenit publică, Kaplunov ar fi fost eliberat. Avocatul său a confirmat că acesta nu se mai află în custodia SBU, însă locul în care se află în prezent nu este cunoscut. SBU susținuse că operațiunea avea legătură cu dejucarea unui presupus plan al FSB de asasinare a unui lider al opoziției ruse aflat în Ucraina. Rusia nu a confirmat acuzațiile Kievului.

Zelenski: „O situație absolut rușinoasă”

Incidentul a ajuns rapid la nivelul conducerii politice a Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski i-a convocat pe șefii celor două servicii și a cerut explicații publice. Ulterior, el a calificat confruntarea drept „o situație absolut rușinoasă” și a cerut o anchetă pentru stabilirea responsabilităților. Zelenski a transmis că în Ucraina armele trebuie folosite împotriva ocupanților ruși și că alte schimburi de focuri între structurile statului nu pot fi acceptate.

Președintele a cerut Procurorului General Ruslan Kravcenko și Biroului de Investigații de Stat să stabilească exact ce s-a întâmplat. Ulterior, Zelenski a semnat și decretul prin care l-a demis pe Oleh Hramov, șeful departamentului SBU responsabil de protecția secretelor de stat.

Un conflict mai vechi între serviciile ucrainene?

Incidentul readuce în atenție rivalitatea dintre SBU și GUR, două structuri care au dobândit o importanță enormă în timpul războiului cu Rusia. Ambele servicii desfășoară operațiuni speciale, misiuni în apropierea frontului și acțiuni clandestine împotriva Rusiei. Competiția dintre ele a fost descrisă în trecut atât ca o sursă de eficiență operațională, cât și ca un factor care poate genera conflicte privind oamenii, resursele și controlul operațiunilor.

Există și un precedent mult mai grav

În martie 2022, Denis Kireev, un colaborator al GUR implicat în primele negocieri dintre Ucraina și Rusia, a fost ucis prin împușcare la Kiev. La acel moment, SBU îl suspecta de trădare, în timp ce GUR a susținut ulterior că era un ofițer de informații ucis în timpul unei misiuni.

În 2023, șeful de atunci al GUR, Kirilo Budanov, a afirmat că Kireev fusese ucis de membri ai SBU. Biroul prezidențial ucrainean a legat ulterior moartea acestuia de coordonarea deficitară dintre serviciile speciale la începutul războiului.

De această dată, însă, confruntarea a avut loc în plin război și implică direct două structuri înarmate ale statului ucrainean. Ancheta ordonată de Zelenski va trebui să stabilească nu doar cine a deschis focul, ci și de ce o operațiune prezentată inițial drept o acțiune împotriva unui presupus complot rusesc a ajuns să provoace un schimb de focuri între serviciile de informații ale Ucrainei.