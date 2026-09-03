Amenințare pentru trupele SUA din Irak: „Dacă rămâne un singur soldat, îi vom trimite trupul”

Akram al-Kaabi, secretarul general al grupării Harakat Hezbollah al-Nujaba, a declarat miercuri că formațiunea nu va permite militarilor americani să rămână în Irak după termenul-limită.

„Dacă chiar și un singur soldat rămâne în Irak după această dată, nu îi vom permite să se întoarcă în siguranță și îi vom trimite trupul”, a declarat al-Kaabi, potrivit Fox News.

Liderul grupării a precizat că formațiunea este „complet pregătită” să intre în luptă. Al-Kaabi a susținut, de asemenea, că președintele Donald Trump nu va câștiga războiul din Orientul Mijlociu.

SUA se apropie de finalul misiunii militare din Irak

Statele Unite au programat retragerea trupelor din Irak până la 30 septembrie. Plecarea lor ar marca încheierea misiunii militare americane de 23 de ani în această țară, începută în 2003, odată cu invazia Irakului.

Donald Trump a spus că nu mai consideră necesară prezența forțelor americane în Irak, unde trupele SUA au desfășurat în ultimii ani în principal misiuni de combatere a grupării teroriste Stat Islamic (ISIS) și de sprijinire a forțelor irakiene.

Retragerea trupelor americane din Irak a început în 2025 și este în desfășurare. Forțele SUA au părăsit mai multe baze, iar militarii rămași sunt concentrați în principal în regiunea autonomă Kurdistan, din nordul țării.

Bagdadul încearcă să dezarmeze grupările pro-iraniene

În același timp, autoritățile irakiene încearcă să dezarmeze grupările susținute de Iran care operează în țară. Potrivit sursei citate, peste 12 facțiuni pro-iraniene, care însumează aproximativ 100.000 de luptători, sunt vizate de acest proces.

Unele dintre ele se opun dezarmării și încearcă să își păstreze armele prin integrarea în Forțele de Mobilizare Populară (PMF), structură paramilitară finanțată de statul irakian.

Din rețeaua grupărilor armate irakiene apropiate de Iran face parte și gruparea Harakat Hezbollah al-Nujaba, desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă.

În acest context, retragerea trupelor americane din Irak poate deveni o nouă sursă de tensiune între Washington și grupările susținute de Teheran.