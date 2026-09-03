România și Marea Britanie vor să extindă cooperarea economică și de securitate. Schimburile comerciale depășesc 10 miliarde de euro

Pe agenda celor doi miniștri s-au aflat inclusiv securitatea comerțului la Marea Neagră și protejarea infrastructurii maritime critice.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, întâlnirea din 3 septembrie s-a desfășurat în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Regatul Unit, actualizat prin Declarația Comună semnată la Londra în 2023.

Schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro

Cei doi oficiali au analizat relațiile economice bilaterale, schimburile comerciale depășind în prezent 10 miliarde de euro.

Regatul Unit ocupă locul 11 în clasamentul investitorilor străini direcți în România, iar în țară sunt înregistrate peste 7.000 de societăți comerciale cu capital britanic, potrivit datelor prezentate de MAE.

Țoiu a indicat tehnologiile avansate, serviciile financiare și industria agroalimentară printre domeniile cu potențial pentru dezvoltarea relațiilor economice. Ministerul precizează că exporturile agroalimentare românești către piața britanică au înregistrat o creștere semnificativă anul trecut, fără a indica în comunicat valoarea sau procentul avansului.

Marea Neagră și Portul Constanța, pe agenda discuțiilor

Dimensiunea de securitate a reprezentat un alt punct al întrevederii. Ministrul român a mulțumit Londrei pentru misiunea de poliție aeriană întărită desfășurată de Forțele Aeriene Regale britanice în România în perioada martie-iulie 2026.

Țoiu și Miliband au discutat și despre securitatea comerțului în Marea Neagră, rolul Portului Constanța și posibilitatea valorificării expertizei britanice în acest domeniu și în protejarea infrastructurii critice maritime.

Discuțiile au vizat, de asemenea, aprofundarea cooperării în materie de politică externă, securitate și apărare în perspectiva unui viitor summit Uniunea Europeană–Regatul Unit.

Peste un milion de români în Regatul Unit

O parte importantă a agendei a fost dedicată comunității românești, MAE indicând existența a peste un milion de cetățeni români în Regatul Unit.

Cei doi miniștri au abordat predarea limbii, culturii și civilizației românești în școli britanice, lectoratele de limba română de la universitățile Oxford și Cambridge și activitatea British Council în România.

Au fost discutate și participarea Regatului Unit la programul Erasmus+, schemele de mobilitate destinate tinerilor și profesorilor, precum și facilitarea recunoașterii reciproce a diplomelor și calificărilor.

Un alt subiect a fost procesul de aderare a României la OCDE. Potrivit comunicatului, România a finalizat în ultimul an toate criteriile tehnice pentru aderare și contează pe parteneriatul cu Regatul Unit inclusiv în această etapă.

În perioada 18-20 septembrie, România va deschide pentru vizitatori, în cadrul Festivalului de Arhitectură din Londra, clădirea fostului sediu al Ambasadei României, care găzduiește în prezent Institutul Cultural Român.