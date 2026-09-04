Dosar exploziv pentru frații Tate: DIICOT descrie exploatarea unei minore de 15 ani, control, agresiuni și milioane de dolari obținute din videochat

Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpați ar fi recrutat o fată în vârstă de 15 ani și ar fi transformat relația cu aceasta într-un mecanism de control și exploatare care s-ar fi întins pe aproape un deceniu. Dosarul a fost trimis Tribunalului București prin rechizitoriul întocmit la 31 august 2026.

Cum ar fi fost recrutată minora

Potrivit DIICOT, începând din 2012 și până în decembrie 2021, unul dintre inculpați, în vârstă de 39 de ani, ar fi profitat de vulnerabilitatea unei fete care avea 15 ani la momentul recrutării. Procurorii susțin că bărbatul ar fi indus-o în eroare, făcând-o să creadă că intenționează să construiască o relație și că are sentimente reale pentru ea. Minora ar fi fost apoi adăpostită într-un imobil din Luton, Marea Britanie.

După ce i-ar fi câștigat încrederea, bărbatul ar fi folosit amenințări cu abandonul sau înlocuirea ei cu o altă fată pentru a o determina să îi urmeze instrucțiunile. Anchetatorii descriu un sistem bazat pe control și supraveghere permanentă, șantaj emoțional și agresiuni fizice. Potrivit rechizitoriului, fata ar fi fost determinată să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat pe mai multe platforme, iar veniturile ar fi fost obținute în folosul inculpatului.

Exploatarea ar fi continuat și în România

DIICOT susține că exploatarea nu s-ar fi limitat la Marea Britanie. În perioada respectivă, inculpatul ar fi transportat în mod repetat victima între Marea Britanie și România. În țară, aceasta ar fi fost găzduită în mai multe locații din județul Ilfov, inclusiv în Voluntari, Tunari și zona Pipera. Potrivit anchetatorilor, acolo ar fi fost asigurată și logistica necesară pentru continuarea activității de videochat. Fratele său, în vârstă de 38 de ani, este acuzat că ar fi avut un rol direct în mecanismul de exploatare.

Procurorii susțin că acesta știa vârsta victimei și modul în care fusese recrutată și că, între noiembrie 2014 și decembrie 2021, ar fi administrat conturile de videochat, ar fi urmărit activitatea victimei și i-ar fi oferit indicații pentru creșterea veniturilor. Tot el s-ar fi ocupat de încasarea și gestionarea banilor, precum și de verificarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei. DIICOT susține că și acesta ar fi recurs la agresiuni fizice.

Peste 1,25 milioane de dolari

Una dintre cele mai importante componente ale dosarului este valoarea sumelor pe care procurorii susțin că frații Tate le-ar fi obținut în urma exploatării. Potrivit DIICOT, inculpații ar fi obținut în total 1.251.833,30 de dolari, echivalentul a aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat a victimei. Anchetatorii susțin că ulterior banii proveniți din exploatare ar fi fost utilizați pentru achiziționarea unor autoturisme. În perioada decembrie 2023 – iulie 2024, cei doi ar fi cumpărat, înmatriculat și înregistrat pe numele unor persoane de încredere patru autoturisme, cu valori de achiziție de 1.249.924 de lei, 1.099.924 de lei, 649.924 de lei și 225.000 de euro. Valoarea totală estimată a celor patru mașini este de aproximativ 825.000 de euro.

DIICOT cere confiscarea mașinilor și a banilor

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme, precum și a echivalentului sumei de 1.251.833,30 de dolari despre care susțin că provine din exploatarea sexuală a victimei. DIICOT a cerut și confiscarea extinsă a altor bunuri aflate în proprietatea sau posesia inculpaților și instituirea sechestrului asigurător asupra acestora. În plus, procurorii solicită ca frații Tate să plătească 122.168,51 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

O altă minoră de 15 ani, în centrul acuzațiilor

Dosarul conține și o altă acuzație gravă. Potrivit DIICOT, între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul de 39 de ani ar fi întreținut în mod repetat raporturi și acte sexuale cu o altă victimă minoră, care avea 15 ani. Faptele ar fi avut loc atât la domiciliul acestuia, cât și într-o altă locație din județul Ilfov.

Procurorii îi acuză și că ar fi încercat să influențeze martori

Ancheta a scos la iveală, potrivit procurorilor, și presupuse tentative de influențare a unor persoane implicate în dosar. În decembrie 2023 – ianuarie 2024, inculpatul de 39 de ani ar fi încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase. DIICOT susține că acesta ar fi promis 5.000 de euro, din care ar fi plătit efectiv 2.500 de euro, un telefon mobil și asistență juridică prin intermediul propriilor avocați. Anterior, în octombrie 2023, inculpatul de 38 de ani ar fi încercat să influențeze un martor prin acte considerate intimidante și prin oferirea unor beneficii financiare și materiale. Procurorii susțin că acesta ar fi oferit bani pentru transport și cazare în București, un telefon și asistență juridică, în încercarea de a determina martorul să nu declare sau să ofere declarații mincinoase.

Dosarul ajunge la Tribunalul București

Cei doi inculpați sunt acuzați, în funcție de rolul atribuit fiecăruia de procurori, de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, acte sexuale cu un minor și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, care urmează să îl soluționeze. DIICOT subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței prin rechizitoriu. Frații Tate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.