Incendiu puternic la o casă din Arad. Peste 200 de metri pătrați au ars. O minoră a fost intoxicată cu fum

Un incendiu a avut loc la o casă din Arad, noaptea trecută. Vineri dimineață, în jurul orei 03:45, autoritățile au fost chemate să interivină pentru a stinge flăcările.

Ajunși la locul intervenției, aceștia au găsit un incendiu care se manifesta cu flacără violentă atât la acoperișul casei, cât și pe terasa acesteia și în trei dintre încăperi.

Pompierii din Arad au intervenit cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. Lichidarea incendiului a durat două ore.

O minoră, intoxicată cu fum

Incidentul s-a soldat și cu o victimă, o minoră care a suferit o intoxicație cu fum. Din fericire, starea ei nu a fost gravă, astfel încât aceasta a primit îngrijiri la fața locului și nu a avut nevoie de transport la spital. Autoritățile mai precizează că, cel mai probabil, cauza ar fi fost un scurtcircuit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad a emis și o listă cu recomandări, pentru prevenirea a astfel de situații:

Nu utilizați aparate electrice, cabluri, prize, întrerupătoare sau dispozitive de protecție defecte ori improvizate;

Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice aflate sub tensiune (fier de călcat, radiator, reșou, lampă, televizor etc.);

Instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând cu strictețe indicațiile producătorului menționate în prospectul produsului;

Verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le dacă sunt uzate;

Evitați suprasolicitarea prizelor.

Autoritățile mai avertizează că astfel de evenimente se pot solda atât cu pagube materiale, cât și cu pierderi de vieți omenești.