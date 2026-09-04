Adolescent de 17 ani, reținut după ce ar fi încălcat un ordin de protecție. A amenințat două femei și a tăiat anvelopele unei mașini

Polițiștii Secției 20 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, miercuri, 2 septembrie, prin 112, de o femeie în vârstă de 46 de ani. Aceasta a reclamat că ea și fiica sa, în vârstă de 19 ani, ar fi fost amenințate cu acte de violență de fostul partener al tinerei.

Din primele verificări a rezultat că, în jurul orei 16.00, adolescentul s-ar fi prezentat la poarta imobilului în care se aflau cele două femei și le-ar fi amenințat cu acte de violență.

De asemenea, tânărul ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii de 46 de ani, prin tăierea anvelopelor din partea din față.

Polițiștii l-au depistat pe adolescent și l-au condus la sediul Secției 20 pentru continuarea cercetărilor.

În cazul tinerei de 19 ani a fost completat Formularul de Evaluare a Riscului, iar rezultatul a indicat existența unui risc iminent. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică.

Femeii de 46 de ani i-au fost comunicate prevederile legale privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție extins, în baza Legii nr. 26/2024, însă aceasta nu a dorit să formuleze o solicitare în acest sens.

Ulterior, în noaptea de 2 spre 3 septembrie, în jurul orei 03.05, polițiștii Secției 20 au fost sesizați de Dispeceratul SIME cu privire la faptul că persoana monitorizată ar fi încălcat măsurile stabilite prin ordinul de protecție, apropiindu-se de domiciliul persoanei protejate, din Sectorul 6.

Polițiștii au intervenit și l-au depistat pe adolescent. În urma unui control corporal sumar, asupra acestuia a fost găsit un briceag.

Tânărul a fost dus la sediul poliției, iar în urma administrării probatoriului a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 20, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și încălcarea ordinului de protecție.