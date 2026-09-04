Zbori în SUA? Un aliment banal îți poate da bătăi de cap la controlul de securitate din aeroport

TSA, agenția americană responsabilă de securitatea transportului aerian, le-a reamintit recent călătorilor că untul de arahide este considerat lichid atunci când este transportat în bagajul de mână, transmite Fox News.

De ce este considerat untul de arahide „lichid”

Regula poate părea ciudată la prima vedere, însă explicația ține de consistența produsului. Expertul în industria turismului Gary Leff a explicat pentru Fox News că untul de arahide intră în această categorie deoarece își păstrează forma recipientului în care este pus, în loc să aibă o formă proprie. TSA a readus subiectul în atenția călătorilor printr-o postare pe X, în care a insistat, într-o manieră ironică, asupra faptului că untul de arahide trebuie tratat asemenea altor produse supuse regulii privind lichidele.

Cât unt de arahide poți lua în avion

Pentru bagajul de mână, regula TSA este aceeași aplicată lichidelor, gelurilor și aerosolilor: recipientul trebuie să aibă maximum 3,4 uncii, adică aproximativ 100 de mililitri. Recipientele trebuie să încapă într-o pungă transparentă de aproximativ un quart, echivalentul a circa 0,95 litri. Asta înseamnă că un borcan obișnuit de unt de arahide, chiar dacă este un aliment și nu un lichid în sensul obișnuit al cuvântului, poate fi oprit la control dacă depășește limita admisă.

Ce faci dacă vrei să iei o cantitate mai mare

Există însă o soluție simplă. Cantitățile mai mari pot fi transportate în bagajul de cală, unde limita de 3,4 uncii pentru lichide din bagajul de mână nu se aplică în același mod. Pentru cei care vor să aibă unt de arahide la destinație, este deci important să țină cont de tipul de bagaj în care îl pun.

Regula nu înseamnă că pasagerii nu pot lua alimente în avion. Expertul citat de Fox News spune că există mult mai multe produse alimentare care pot trece de controlul de securitate decât ar putea presupune călătorii.

Pentru cei care vor să evite prețurile ridicate din aeroport sau opțiunile limitate disponibile în timpul unei călătorii, soluția poate fi să verifice dinainte ce alimente sunt permise și să le împacheteze corespunzător.

De ce apar astfel de confuzii

Clasificarea untului de arahide drept „lichid” a stârnit reacții și glume în rândul călătorilor de pe internet. Unii s-au întrebat cum poate un produs atât de gros să fie tratat la fel ca apa sau alte lichide. În practică, însă, regulile de securitate nu se bazează exclusiv pe definiția obișnuită a unui lichid. Consistența produsului și modul în care acesta se comportă în recipient sunt importante pentru clasificarea folosită la control. Aceeași logică poate explica de ce anumite produse alimentare cu textură cremoasă sau semilichidă pot ridica probleme la control.

Regula care poate transforma un aliment banal într-o problemă la aeroport

Pentru călători, lecția este simplă: faptul că un produs se află în categoria alimentelor nu înseamnă automat că poate fi transportat în orice cantitate în bagajul de mână. În cazul untului de arahide, limita relevantă este cea aplicată lichidelor: maximum 3,4 uncii, aproximativ 100 ml, pentru recipientul din bagajul de cabină. Dacă vrei să iei un borcan mai mare, acesta trebuie pus în bagajul de cală. Iar înainte de plecare este recomandat să verifici regulile aeroportului și ale autorității de securitate relevante pentru ruta pe care o urmezi, deoarece procedurile pot diferi de la o țară la alta.