STENOGRAME din dosarul fraților Tate: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. Cum ar fi atras Andrew Tate minore prin metoda loverboy și apoi le-ar fi obligat să producă bani pentru el

Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT, printr-un rechizitoriu întocmit pe 31 august 2026, pentru acuzații care includ trafic de minori, spălarea banilor, act sexual cu un minor și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Dosarul a ajuns la Tribunalul București.

Documente din dosar consultate de Mediafax conțin fragmente din discuțiile purtate de Andrew Tate cu una dintre tinere și descriu modul în care procurorii consideră că acesta ar fi folosit metoda cunoscută drept „loverboy”: câștigarea încrederii victimei prin simularea unei relații sentimentale, urmată de exploatarea acesteia.

„Sunt cu tine de doi ani. Crezi că nu te iubesc?”

Potrivit rechizitoriului, victima avea 15 ani la momentul recrutării, iar procurorii susțin că Andrew Tate ar fi profitat de lipsa sa de experiență și de absența unui sprijin familial. Anchetatorii afirmă că tânăra ar fi fost indusă în eroare cu privire la intenția lui Tate de a avea o relație reală de iubire, căsătorie sau concubinaj cu ea.

În mesajele introduse în dosar apar declarații atribuite lui Andrew Tate prin care acesta îi reafirma sentimentele:

„Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?”, îi scria el, potrivit documentului.

Într-o altă conversație, Tate îi spunea: „Greșit. Știi că te iubesc”.

Promisiunile sentimentale erau însoțite și de perspectiva unei vieți în care problemele financiare urmau să dispară: „Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină”, se arată într-un alt mesaj citat de procurori.

Anchetatorii susțin însă că relația prezentată victimei drept una exclusivă nu ar fi fost reală. În aceeași perioadă, Andrew Tate ar fi avut mai multe relații în paralel și ar fi încercat să recruteze alte tinere folosind aceeași metodă „loverboy”. Într-un mesaj trimis de victimă, aceasta îi reproșa că întreține relații cu alte femei și descria nopțile în care plângea din această cauză.

De la declarații de iubire la videochat

Potrivit procurorilor, după câștigarea încrederii victimei, aceasta ar fi fost determinată să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat.

Un detaliu din rechizitoriu este legat de vârsta tinerei. Contul său pe platforma AdultWork ar fi fost creat în noiembrie 2014, când aceasta avea 17 ani și o lună. Într-o conversație ulterioară, din ianuarie 2015, Andrew Tate îi scria, potrivit documentului: „Din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta”.

DIICOT a anunțat vineri că victima avea 15 ani când ar fi fost recrutată și că, după ce i-ar fi câștigat încrederea, Andrew Tate ar fi recurs la șantaj emoțional, control, supraveghere și agresiuni pentru a o determina să desfășoare activități de videochat.

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”

Stenogramele arată și schimbarea de registru a discuțiilor.

Procurorii vorbesc despre amenințări cu abandonul sau cu înlocuirea victimei cu o altă femeie, relația afectivă fiind condiționată de respectarea ordinelor.

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”, îi transmitea Andrew Tate, potrivit unei conversații din dosar.

Într-un alt schimb de mesaje, după ce tânăra îl întreba dacă este mulțumit de cât de mult muncise, Tate îi răspundea că, dacă va continua astfel, nu va mai fi nevoie de „altă fată”.

Victima îi răspundea: „Mă bucur că te-am făcut fericit”.

Într-o altă conversație, tânăra îi reproșa că nu o poate „încuia în casă” și că nu este „prizonieră sau sclavă”. Andrew Tate îi răspundea printr-o nouă amenințare că va găsi o altă femeie pentru relație, potrivit fragmentelor introduse în rechizitoriu.

Procurorii au introdus în dosar și mesaje pe care le consideră dovezi ale controlului exercitat asupra victimei: „Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă” și „nu ai voie să ieși”.

Anchetatorii susțin că această formă de control ar fi fost dublată și de violență fizică. Rechizitoriul descrie o înregistrare în care Andrew Tate ar fi lovit victima și ar fi tras-o de păr, în timp ce aceasta plângea.

Cum descriu procurorii violențele asupra victimei recrutate când era minoră

Dosarul conține și descrierea unei filmări în care, potrivit anchetatorilor DIICOT, Andrew Tate ar fi agresat-o fizic pe victimă în fața unei camere. Transcriptul înregistrării este reprodus de procurori în rechizitoriul consultat de Mediafax.

În imagini, potrivit descrierii din dosar, victima se întoarce spre cameră și spune: „MĂ BATE CÂND NU ASCULT”.

Andrew Tate îi răspunde că nu aceasta era formularea pe care trebuia să o folosească:

„NU ASTA ȚI-AM SPUS EU SĂ SPUI, NU-I AȘA. AM SPUS SĂ SPUI CAMEREI CĂ TE BATE CÂND NU FAC CE SPUN. NU AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ”, se arată în transcriptul redat de anchetatori.

Potrivit aceleiași descrieri, Tate o întreabă apoi din nou dacă folosise cuvântul „ascultă”, după care „o plesnește agresiv” peste față. Procurorii notează că, în urma loviturii, capul victimei este proiectat în spate, iar Tate o apucă de păr și o trage pe pat.

În continuarea filmării, victima ar fi început să plângă. Andrew Tate ar fi luat o curea și ar fi lovit-o în repetate rânduri, în timp ce o ținea de păr, potrivit transcriptului inclus în rechizitoriu.

„Victima plânge tare”, consemnează procurorii, care descriu apoi cum Tate continuă să o lovească și să o insulte.

La finalul secvenței descrise în dosar, Tate ar fi apucat victima de față, ar fi întors-o spre cameră și i-ar fi cerut să spună motivul pentru care era lovită.

„SPUNE-I CAMEREI DE CE EȘTI LOVITĂ”, îi spune el, potrivit transcriptului.

Victima, despre care procurorii notează că plângea, răspunde: „PENTRU CĂ NU ASCULT”.

Tristan Tate: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”

În rechizitoriu apare și rolul atribuit de procurori lui Tristan Tate.

Anchetatorii susțin că acesta știa vârsta victimei și modul în care ea fusese recrutată de fratele său, iar ulterior ar fi administrat conturile de videochat, ar fi monitorizat activitatea tinerei și ar fi participat la gestionarea banilor.

Una dintre replicile atribuite lui Tristan Tate în document este: „Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”.

În alte conversații, Tristan discuta despre veniturile produse de femei. „Au intrat 15.000 de la toate trei fetele”, apare într-un schimb de mesaje din 2019 inclus în rechizitoriu.

În documente mai vechi din anchetă, publicate în 2024, apăreau și alte discuții între frați despre mai multe femei care făceau videochat. Tristan Tate vorbea despre verificarea conturilor, despre cât „a produs” fiecare dintre tinere și despre o nouă fată care putea genera aproximativ 2.000 de lire pe zi.

Procurorii: frații Tate ar fi păstrat aproximativ 80% din bani

Potrivit noului rechizitoriu, Andrew și Tristan Tate ar fi obținut împreună 1.251.833,30 de dolari din exploatarea victimei recrutate când avea 15 ani. Procurorii susțin că frații ar fi păstrat aproximativ 80% din veniturile generate prin activitatea de videochat, în timp ce victimei i-ar fi revenit aproximativ 20%.

DIICOT afirmă că tânăra ar fi fost transportată ulterior în mod repetat din Marea Britanie în România și cazată în locuințe din Voluntari, Tunari și Pipera, unde activitatea de videochat ar fi continuat.

Procurorii mai susțin că Andrew Tate ar fi întreținut, între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, relații sexuale în mod repetat cu o altă fată în vârstă de 15 ani, acuzație pentru care a fost trimis în judecată pentru act sexual cu un minor în formă continuată.

DIICOT cere totodată confiscarea a patru mașini de lux evaluate la aproximativ 825.000 de euro și a echivalentului celor peste 1,25 milioane de dolari despre care procurorii susțin că au provenit din exploatarea victimei.

Frații Tate se află în prezent în detenție în Statele Unite, unde contestă extrădarea solicitată de Marea Britanie într-un dosar separat. Cei doi au negat în mod repetat acuzațiile de natură penală formulate împotriva lor. Pe 27 august, o instanță federală din Miami nu luase încă o decizie asupra cererii lor de eliberare pe cauțiune.

Acuzațiile din rechizitoriul DIICOT urmează să fie analizate de instanță.