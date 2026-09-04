Călin Nistor, fost șef al DNA, despre numirile marilor parchete: Dacă președintele refuza să numească, nu știu ce se întâmpla / Nu vă focalizați pe cazurile de corupție

Călin Nistor, fost procuror șef al DNA, a vorbit, vineri, la emisiunea OFF The Record de la Mediafax, despre situația actuală a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și despre numirile de la conducerea marilor parchete, făcute de președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă DNA mai este pregătită să facă anchetele mari pe care le făcea în anii anteriori și ce îi lipsește instituției pentru a fi eficientă, Nistor a spus că situația are legătură cu oamenii din interiorul instituției.

Fostul șef al DNA a spus că nu este nevoie ca toți cei 195 de procurori prevăzuți în schemă să fie procurori de excepție, dar instituția trebuie să aibă un grup de anchetatori foarte bine pregătiți.

„Ce ar lipsi să nu facă? Știu structura din interior de la un moment dat. Nu discut chestiuni de interne. O instituție să fie eficientă la nivel de DNA trebuie să ai oameni foarte bine pregătiți, procurori. Nu toți. Că n-ai de unde să găsești 195 de procurori că sunt pe schemă să fie Giovanni Falcone. Dar măcar să ai 10-15 procurori foarte buni pe care te poți baza să facă cazuri mari. Să fie procurori de anvergură, de anduranță, să piardă nopți. Să fie pragmatici în aprecierea probelor, în identificarea faptei”, a declarat Călin Nistor.

Nistor, despre numirile de la conducerea parchetelor

Fostul procuror șef al DNA a fost întrebat și despre numirile făcute la conducerea marilor parchete și despre rolul pe care președintelui Nicușor Dan l-a avut în acest proces.

El a spus că numirile au fost necesare din punct de vedere legal.

„Erau obligați prin lege. Altă prostie au făcut-o în 2023. În 2023 au interzis delegarea pe funcțiile de conducere la marile parchete. Deși poate apărea o situație de criză, cum spuneți dumneavoastră, să expire mandatele șefului și adjunctului în același timp sau destul de rapid și să te trezești fără conducere la nivelul direcției. Legea zice că trebuie să demarez procedura cu 60 de zile anterior expirării mandatului”, a explicat Nistor.

El a spus că, în cazul în care președintele ar fi refuzat să facă numirea, procedura ar fi trebuit reluată, ceea ce ar fi putut lăsa instituția fără conducere pentru o perioadă.

„Dacă președintele refuza numirea, nu știu ce se întâmpla. Pentru că expirau mandatele. Trebuia reluată procedura, erau termene pe care trebuie să le respecți. Și probabil ar fi rămas fără conducere o perioadă. Dar legat de numiri nu mă voi pronunța în niciun sens”, a mai spus fostul procuror șef al DNA.

Călin Nistor: „Nu vă focalizați pe cazurile de corupție”

În cadrul emisiunii, Nistor a mai spus că discuțiile despre justiție nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe dosarele de corupție, chiar dacă acestea sunt cele mai vizibile în spațiul public.

„Nu vă focalizați pe cazurile de corupție. E adevărat că astea sunt în atenția publică, dar în România sunt multe cauze de alt gen, care și alea trebuie rezolvate, cumva, ar trebui văzute parchetele în ansamblu, cum funcționează parchetele, poliția, pentru că în țara asta sunt 1.700.000 de dosare, din câte știu eu de soluționat, și vreo 2.300 de procurori. Nu le lucrează ei, le lucrează cu lucrătorii de poliție judiciară”, a declarat Călin Nistor.