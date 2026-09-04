Prima pagină » Justiţie » Fost șef DNA, despre Lia Savonea: Nu am discutat niciodată, nu m-a sunat. Ce spune despre independența magistraților dar și delegări?

Fost șef DNA, despre Lia Savonea: Nu am discutat niciodată, nu m-a sunat. Ce spune despre independența magistraților dar și delegări?

Călin Nistor, fost procuror șef al DNA a vorbit, în cadrul emisiunii OFF The Record cu Sorina Matei despre independența magistraților, mecanismul legislativ din spatele detașărilor, dar și relațiile cu CSM, instituție condusă anterior de Lia Savonea, actuală șefă a ÎCCJ.
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre problemele din justiție: Cea mai importantă problemă e cea de personal
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre problemele din justiție: Cea mai importantă problemă e cea de personal
Fostul procuror șef DNA critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale: Nu înțeleg de ce prioritatea acestui Guvern au fost pensiile magistraților
Fostul procuror șef DNA critică decizia guvernului Bolojan de a tăia pensiile speciale: Nu înțeleg de ce prioritatea acestui Guvern au fost pensiile magistraților
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre numirile marilor parchete: Dacă președintele refuza să numească, nu știu ce se întâmpla / Nu vă focalizați pe cazurile de corupție
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre numirile marilor parchete: Dacă președintele refuza să numească, nu știu ce se întâmpla / Nu vă focalizați pe cazurile de corupție
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre structura care anchetează magistrații: Văzând că structura nu funcționează, ar trebui să revină competența de cercetare a magistraților
Călin Nistor, fost șef al DNA, despre structura care anchetează magistrații: Văzând că structura nu funcționează, ar trebui să revină competența de cercetare a magistraților
Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciul ajunge la 45.000 de lei
Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciul ajunge la 45.000 de lei
Daiana Rob
04 sept. 2026, 14:11, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Acum, în mod normal, magistrații, judecătorii și procurorii chiar și pe soluții au suficiente garanții de independență conferite de lege. Capturat poți fii dacă vrei, dacă nu, actul normativ îți permite să fii destul de independent”, a declarat fostul procuror șef al DNA, Călin-Nistor.

Întrebat dacă a simțit la DNA influența Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, fostul procuror șef Călin Nistor a declarat:

„Doamna Savonea a fost președintele CSM în 2019. Nu am discutat niciodată cu dumneaei. N-am discutat niciodată, nu m-a sunat, nu ne-am cunoscut”, a declarat fostul șef DNA, Călin Nistor.

Acesta a precizat, în schimb, că a ținut legătura cu vicepreședintele CSM, Andrei Solomon, dar și că „plenul de judecători al CSM nu avea niciun fel de atribuții legate de activitatea DNA”.

Ce spune fostul șef DNA despre delegări?

Călin Nistor a vorbit și despre delegările judecătorilor, dar și despre prescripție. Acesta a precizat că, în mod normal, delegările „se reglează” prin lege și că acestea nu se pot face decât cu acordul scris al magistratului.

Dacă sunt probleme de delegări, le reglează imediat prin lege. (…) Eu mă întreb, ca magistrat, dacă ai un dosar important repartizat, cum zicea o persoană în acel interviu, de ce nu rămâi să soluționezi acel dosar și accepți să pleci prin delegare știind că delegarea e o schimbare temporară a locului de muncă?”, a declarat Călin Nistor. 

Întrebat dacă un judecător poate fi mutat fără acordul său, Călin Nistor a afirmat că un magistrat poate fi delegat doar cu acordul său.

Doar cu acordul scris poate fi delegat. A fost o dispoziție în lege, dar a fost abrogată de mult, care permitea mutarea pentru două luni de zile fără acordul magistraților. Dispoziția respectivă e modificată de prin 2005. Fără acordul scris, fără acordul tău, nu poți fi mutat prin delegare sau detașare”, a declarat Nistor. 

Discuția apare în contextul documentarului realizat de Recorder, care a scos la iveală nereguli în ceea ce privește sistemul judiciar din România, precum prescrierea faptelor, schimbarea completelor de judecată, dar și achitări definitive în apel după decizii controversate.

Situația a dus la o revoltă în rândul magistraților. Peste 800 de magistrați au semnat, în decembrie anul trecut, o scrisoare de susținere a colegilor ce au decis să își facă publice în cadrul documentarului dificultățile cu care s-au confruntat.

Întregul episod al emisiunii OFF The Record cu Sorina Matei poate fi urmărit pe YouTube. 

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
GSP.ro
Efectul Bolojan: Românii consumă tot mai puțin. Cu cât au scăzut afacerile din comerț în primele șapte luni din 2026. Cifrele de la INS
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport
„Spiritul Timișoarei”, redefinit. Nu se mai transmite spontan și uneori este utilizat pentru „a justifica un excepționalism bănățean”
Libertatea
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia