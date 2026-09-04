Fost șef DNA, despre Lia Savonea: Nu am discutat niciodată, nu m-a sunat. Ce spune despre independența magistraților dar și delegări?

„Acum, în mod normal, magistrații, judecătorii și procurorii chiar și pe soluții au suficiente garanții de independență conferite de lege. Capturat poți fii dacă vrei, dacă nu, actul normativ îți permite să fii destul de independent”, a declarat fostul procuror șef al DNA, Călin-Nistor.

Întrebat dacă a simțit la DNA influența Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, fostul procuror șef Călin Nistor a declarat:

„Doamna Savonea a fost președintele CSM în 2019. Nu am discutat niciodată cu dumneaei. N-am discutat niciodată, nu m-a sunat, nu ne-am cunoscut”, a declarat fostul șef DNA, Călin Nistor.

Acesta a precizat, în schimb, că a ținut legătura cu vicepreședintele CSM, Andrei Solomon, dar și că „plenul de judecători al CSM nu avea niciun fel de atribuții legate de activitatea DNA”.

Ce spune fostul șef DNA despre delegări?

Călin Nistor a vorbit și despre delegările judecătorilor, dar și despre prescripție. Acesta a precizat că, în mod normal, delegările „se reglează” prin lege și că acestea nu se pot face decât cu acordul scris al magistratului.

„Dacă sunt probleme de delegări, le reglează imediat prin lege. (…) Eu mă întreb, ca magistrat, dacă ai un dosar important repartizat, cum zicea o persoană în acel interviu, de ce nu rămâi să soluționezi acel dosar și accepți să pleci prin delegare știind că delegarea e o schimbare temporară a locului de muncă?”, a declarat Călin Nistor.

Întrebat dacă un judecător poate fi mutat fără acordul său, Călin Nistor a afirmat că un magistrat poate fi delegat doar cu acordul său.

„Doar cu acordul scris poate fi delegat. A fost o dispoziție în lege, dar a fost abrogată de mult, care permitea mutarea pentru două luni de zile fără acordul magistraților. Dispoziția respectivă e modificată de prin 2005. Fără acordul scris, fără acordul tău, nu poți fi mutat prin delegare sau detașare”, a declarat Nistor.

Discuția apare în contextul documentarului realizat de Recorder, care a scos la iveală nereguli în ceea ce privește sistemul judiciar din România, precum prescrierea faptelor, schimbarea completelor de judecată, dar și achitări definitive în apel după decizii controversate.

Situația a dus la o revoltă în rândul magistraților. Peste 800 de magistrați au semnat, în decembrie anul trecut, o scrisoare de susținere a colegilor ce au decis să își facă publice în cadrul documentarului dificultățile cu care s-au confruntat.

Întregul episod al emisiunii OFF The Record cu Sorina Matei poate fi urmărit pe YouTube.