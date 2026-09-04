Rusia justifică atacul de la granița României după convocarea ambasadorului la MAE: Obiectivele folosite de Ucraina sunt „ținte legitime”

Ambasada Federației Ruse la București a răspuns într-un ton agresiv convocării ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe, respingând acuzațiile formulate de partea română și reluând tezele Moscovei privind războiul din Ucraina. În comunicatul transmis după întâlnire, reprezentanța rusă încearcă inclusiv să justifice atacul asupra punctului de frontieră Orlivka, aflat chiar în dreptul României, susținând că obiectivele folosite de Ucraina pentru operațiuni sau tranzit militar sunt „ținte legitime”.

Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat pe 3 septembrie la Ministerul Afacerilor Externe, unde autoritățile române au ridicat problema implicării Rusiei în incidentul cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, dar și a atacurilor rusești asupra unor obiective civile din Ucraina.

Rusia încearcă să justifice atacul asupra Orlivka

Ambasada susține că Vladimir Lipaev a respins protestul României și a afirmat că „orice obiective folosite de Ucraina pentru desfășurarea acțiunilor de luptă și pentru tranzitul militar, inclusiv cele mascate drept obiective civile, au fost și rămân ținte legitime pentru Forțele Armate ale Federației Ruse”.

Atacul a avut loc în noaptea de 31 august spre 1 septembrie, când Rusia a lovit din nou regiunea Odesa și infrastructura din apropierea Dunării.

Punctul de frontieră Orlivka, situat în imediata apropiere a teritoriului României, a fost avariat, iar activitatea a fost suspendată temporar. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că obiectivul a fost lovit în mod deliberat.

În aceeași noapte, sistemele radar românești au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei, iar două aeronave F-18 spaniole aflate în misiune NATO au fost ridicate de la sol. Populația din nord-estul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert.

Ministerul Apărării a precizat ulterior că nu au fost identificate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ambasada Rusiei îl numește pe Zelenski „terorist internațional”

Ambasadorul rus îl acuză pe Volodimir Zelenski că s-ar fi transformat într-un „terorist internațional” și susține că liderul de la Kiev ar încerca să provoace extinderea conflictului pe continentul european.

Mai mult, reprezentanța diplomatică rusă afirmă că sprijinul militar, tehnic, logistic și diplomatic acordat Ucrainei de statele occidentale ar echivala cu o formă de „complicitate” la presupusele crime ale Kievului.

Este aceeași linie de argumentație folosită repetat de Moscova pentru a prezenta sprijinul occidental acordat Ucrainei drept o participare directă la conflict, în timp ce statele NATO susțin că ajută Ucraina să se apere în fața invaziei declanșate de Rusia în februarie 2022.

Moscova susține că România ar trebui să se teamă de NATO, nu de Rusia

În finalul comunicatului, Ambasada Rusiei lansează și un atac direct la adresa orientării externe a României.

Lipaev susține că amenințarea la adresa securității României „nu vine din partea Rusiei”, ci din ceea ce numește politica „aripii agresive” a conducerii NATO și a Bruxelles-ului.

Prin comunicatul de joi, Ambasada Rusiei nu se limitează astfel la respingerea acuzațiilor formulate de MAE, ci transformă convocarea ambasadorului într-un nou prilej pentru promovarea mesajelor Kremlinului împotriva Ucrainei, NATO și Uniunii Europene.

De ce a fost convocat ambasadorul Rusiei

Convocarea lui Vladimir Lipaev a avut loc și pe fondul cazului de la aeroportul Leipzig/Halle, unde Germania a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru o tentativă de atac cu dronă.

Autoritățile germane investighează descoperirea unei drone dotate cu explozibil și detonator în apropierea aeroportului, un important nod cargo european folosit inclusiv pentru transporturi legate de NATO și Ucraina.

România s-a alăturat reacției mai multor state europene.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis că România nu va tolera acțiunile hibride atribuite Rusiei și că Bucureștiul va acționa coordonat cu aliații săi.

Moscova neagă implicarea în incidentul din Germania, la fel cum respinge în mod constant acuzațiile occidentale privind operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte acțiuni hibride pe teritoriul statelor europene.