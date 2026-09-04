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PSD vrea înapoi la guvernare. Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o majoritate

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că social-democrații sunt pregătiți să își construiască o majoritate pentru a trece un guvern PSD de votul Parlamentului. Este anunțul făcut de lider, după ce zilele trecute spunea că ar accepta să fie premier, dar că nu are încă voturile necesare învestirii.
PSD vrea înapoi la guvernare. Sorin Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o majoritate
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Fotograf: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Coralia Frigea
04 sept. 2026, 12:59, Politic
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune vineri, 4 septembrie, că partidul pe care îl conduce este pregătit să înceapă „goana după voturi” pentru învestirea unui guvern din care să facă parte. Anunțul vine după ce, la începutul săptămânii, conducerea social-democraților a stabilit în cadrul unui consiliu organizat la Sinaia că vrea să preia guvernarea.

„În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea. PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

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Sorin Grindeanu a criticat dur guvernul Bolojan, aflat acum în interimat de mai bine de trei luni, spunând că, în urma măsurilor adoptate, a scăzut puterea de cumpărare a populației.

„Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România. […] Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri”, a mai adăugat liderul PSD.

Social-democrații spun acum că nu se vor concentra pe calcule politice, ci pe găsirea de soluții pentru a scoate România din criză, în așteptarea unei desemnări din partea președintelui.

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