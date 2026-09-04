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Copil pierdut în Mamaia, găsit în mai puțin de jumătate de oră de jandarmi

Un copil care s-a pierdut de familie în stațiunea Mamaia a fost găsit și încredințat părinților în siguranță, în aproximativ 25 de minute, după intervenția jandarmilor constănțeni.
Copil pierdut în Mamaia, găsit în mai puțin de jumătate de oră de jandarmi
sursă foto: Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța
Petre Apostol
04 sept. 2026, 16:29, Social
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Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 13:50, potrivit Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța. Un echipaj de intervenție al jandarmilor, aflat în misiune de menținere a ordinii publice în Mamaia, a fost sesizat de o femeie care observase un copil ce părea pierdut.

Jandarmii s-au deplasat către minor, pe care l-au găsit speriat și dezorientat, dar cooperant. După ce au discutat cu acesta și l-au asigurat că se află în siguranță, oamenii legii au început verificările în zonă pentru a-i identifica familia.

În aproximativ 25 de minute, părinții au fost găsiți, iar la ora 14:15 copilul le-a fost încredințat în siguranță.

Jandarmii le recomandă părinților să îi supravegheze permanent pe cei mici, în special în zonele aglomerate și în stațiunile turistice, unde câteva momente de neatenție pot fi suficiente pentru ca un copil să se îndepărteze de familie.

De asemenea, persoanele care observă un copil ce pare pierdut sau dezorientat sunt sfătuite să solicite imediat sprijinul forțelor de ordine.

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