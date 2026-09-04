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Ajutoare de urgență pentru Nepal. UE trimite 82 de tone de materiale esențiale și 500.000 de euro

Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru Nepal, unde supraviețuitorii uneia dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii se confruntă cu condiții umanitare severe. UE a trimis 82 de tone de materiale esențiale și a alocat încă 500.000 de euro pentru răspunsul la criză.
Ajutoare de urgență pentru Nepal. UE trimite 82 de tone de materiale esențiale și 500.000 de euro
Alexandra-Valentina Dumitru
04 sept. 2026, 16:08, Politic
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Primul zbor al podului aerian umanitar al UE a aterizat vineri în Nepal, fiind organizat împreună cu UNICEF. Transportul a inclus provizii și materiale din stocurile UE pentru alimentație, sănătate, apă și salubritate, adăposturi, educație și protecție.

Cele 500.000 de euro suplimentare vor fi canalizate prin Fondul de urgență pentru răspuns în caz de dezastre al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru ca echipele locale să poată răspunde nevoilor urgente.

Separat, Luxemburgul, Germania, Letonia și Norvegia trimit prin mecanismul de protecție civilă al UE echipamente precum veste de salvare, truse de igienă și de bucătărie, pături, materiale medicale, echipamente de protecție și echipamente energetice de urgență.

UE a alocat deja milioane de euro pentru Nepal

Noul sprijin se adaugă ajutoarelor acordate anterior de Uniunea Europeană. La 28 august, Comisia Europeană a alocat un ajutor umanitar de urgență de 2 milioane de euro, pe lângă cele aproape 3 milioane de euro alocate Nepalului în 2026 pentru pregătirea în caz de dezastre.

Partenerii finanțați de UE oferă deja asistență pe teren. Totodată, a fost activată cartografierea de urgență prin satelit a programului Copernicus, iar coordonatori UE pentru răspuns rapid și logistică în Asia au fost trimiși în Nepal.

„Europa este alături de poporul nepalez”

Comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a descris amploarea tragediei și a promis sprijin pentru operațiunile de intervenție și reconstrucție.

„Într-o singură noapte, torente de noroi și de apă au distrus ceea ce construiseră generații de-a rândul: case, școli, comunități întregi. Nepalul a suferit o pierdere devastatoare de vieți omenești, iar mii de familii se confruntă cu o situație inimaginabilă. Durerea abia începe să se facă simțită cu adevărat”, a declarat Lahbib.

„Europa este alături de poporul nepalez. Sprijinim personalul de intervenție în caz de urgență și facem în așa fel încât ajutoarele de urgență să ajungă la cei care au nevoie de ele: apă curată, medicamente pentru spitale, adăposturi pentru familiile care dorm în aer liber și sprijin psihologic pentru cei îndurerați. Solidaritatea europeană traversează oceane. Vom ajuta Nepalul nu doar să supraviețuiască acestei tragedii, ci și să se reconstruiască. Mai puternici și niciodată singuri”, a adăugat comisara.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene funcționează permanent și coordonează trimiterea sprijinului de urgență între statele membre, statele participante la mecanismul de protecție civilă, țara afectată și experții în domeniul protecției civile și al ajutorului umanitar.

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