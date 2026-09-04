Claudiu Manda acuză PNL și USR că „numără voturile”, în timp ce românii cumpără mai puțin

„În timp ce PNL și USR inventariază voturile PSD, INS publică, din nou, cifrele unei economii îngenuncheate de politicile de austeritate fără viziune ale domnului Bolojan”, a transmis Manda, vineri, pe Facebook.

Social-democratul atrage atenția că este a 12-a lună consecutivă în care românii cumpără mai puțin.

„Cifre pe care nu avem voie să le ignorăm. Pentru că, dincolo de statistici, aceste cifre reprezintă realitatea de fiecare zi a românilor”, a afirmat Manda.

Potrivit datelor INS invocate de secretarul general al PSD, în luna iulie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, românii au redus cumpărăturile de alimente cu 5,4%, pe cele de produse nealimentare cu 6,4%, iar achizițiile de carburanți au scăzut cu 7%.

Manda susține că PNL și USR sunt mai preocupate de propriile calcule politice decât de situația economică.

„PNL și USR ne-au arătat deja care le sunt prioritățile: funcțiile pe care le-au pierdut, voturile pe care le numără și calculele din care speră să câștige politic. Sunt atât de preocupați de ce pot câștiga ei, încât nu mai văd ce pierde România. Sau, și mai grav, văd și nu le pasă”, a declarat acesta..

Secretarul general al PSD spune că, pentru români, miza este situația economică și capacitatea de a munci și de a investi.

„Numai că pentru români miza nu este cine ajunge la 233 de voturi. Miza este să poată munci, să poată construi și să aibă din nou încredere că efortul lor duce țara înainte, nu înapoi”, a mai spus Manda.

În final, social-democratul îi ironizează pe reprezentanții PNL și USR pentru preocuparea lor față de voturi și funcții.

„PNL și USR pot continua să numere voturile. După patru luni, poate ar fi timpul să numere și soluțiile pe care le-au oferit României. Doar că n-ar avea ce număra”, a conchis Manda.