Nicușor Dan, mesaj pentru Meloni: Guvernul dumneavoastră, cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene

„Felicitări, Giorgia Meloni cu ocazia faptului că guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o realizare importantă care reflectă continuitatea instituțională ce oferă politicii orizontul de care are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivele”, se arată în mesjul publicat, vineri, pe X, de președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că România și Italia sunt legate printr-un parteneriat strategic care se bazează pe fundații solide.

Peste 1 milion de români trăiesc și lucrează în Italia, constituind cea mai mare comunitate străină din țară, iar economiile noastre sunt strâns legate, a mai scris Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, Italia este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin din țara noastră. De asemenea, Bucureștiul și Roma marchează aceste legături prin Anul Cultural România–Italia.

„Aștept cu interes să ne continuăm colaborarea, coprezidând grupul «Prietenii coeziunii» în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual 2028–2034, unde România și Italia pledează împreună pentru un buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru coeziune și agricultură, și stând umăr la umăr în ceea ce privește securitatea flancului estic al NATO și a Mării Negre”, a conchis șeful statului.

Recent, Guvernul Meloni a devenit, vineri, cel mai longeviv aparat din istoria Italiei, încă de la fondarea Republicii Italia.

Premierul italian Giorgia Meloni a atins 1.413 zile de mandat, depășind guvernul Berlusconi, din perioada 2001-2005, care a rezistat 1.412 zile.