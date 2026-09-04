Ucraina introduce un sistem de alertă antiaeriană pe două niveluri pentru interceptarea dronelor

Ucraina își schimbă sistemul de alertă antiaeriană și va introduce două niveluri de avertizare, unul pentru amenințările cu drone și unul pentru rachete și atacuri de amploare, potrivit Kyiv Post.

Măsura aceasta vine în contextul atacurilor repetate cu drone rusești, care afectează tot mai mult transportul, activitatea companiilor și viața de zi cu zi a oamenilor din orașe.

În cadrul noului sistem, alerta galbenă va fi folosită în principal pentru dronele rusești care se apropie, în timp ce alerta roșie va anunța dacă sunt amenințări cu rachete, atacuri balistice și atacuri în masă.

Premierul Serhii Koretskyi a anunțat această nou măsură, joi, pe pagina sa de Telegram.

Schimbările acestea au ca scop să ofere companiilor și populației o imagine mai clară asupra nivelului de pericol și să permită unor sectoare ale economiei să continue să funcționeze în timpul amenințărilor.

„Economia trebuie să continue să funcționeze, taxele trebuie să continue să intre în buget, iar oamenii trebuie să își primească salariile”, a spus Koretskyi.

„De aceea, companiilor li se va permite să continue să funcționeze în timpul unei alerte de nivel galben, cu condiția să respecte cu strictețe cerințele de siguranță.”, a adăugat el.

Companiile vor trebui să se asigure că angajații și vizitatorii au acces la adăposturi. Cele care nu dispun de astfel de spații vor avea la dispoziție trei luni pentru a rezolva această problemă.

Kievul va menține metroul în funcțiune în timpul alertelor cu drone

Guvernul ucrainean a recomandat ca metroul din Kiev să funcționeze în mod normal în timpul alertelor de nivel galben.

Capitala ar trebui, de asemenea, să suplimenteze transportul public de suprafață atunci când este necesar, astfel încât oamenii să poată ajunge la locurile de muncă, stațiile de metrou și spitale, chiar dacă sunt amenințări cu drone.

Autoritățile de la Kiev au fost sfătuite și să reducă actuala interdicție de circulație, astfel încât aceasta să fie valabilă între orele 1:00 și 5:00.

Modificările propuse ar permite, de asemenea, circulația camioanelor grele și a transportului de pasageri în timpul orelor de restricție.

Guvernul face presiuni și asupra comunităților pentru a accelera instalarea unor adăposturi mobile suplimentare, care să protejeze civilii de resturile de drone și rachete care cad.