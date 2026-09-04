Danemarca anunță când va începe să trimită migranții fără drept de ședere în centre din afara UE

Ministrul danez al Imigrației și Integrării, Morten Bodskov, se întâlnește vineri, la Copenhaga, cu omologii săi din Germania, Austria, Țările de Jos și Grecia. Cele cinci state, cunoscute sub denumirea de „Grupul celor Cinci”, discută măsuri concrete pentru încheierea primului acord al Uniunii Europene cu o țară din afara blocului privind centrele de returnare, scrie Reuters.

„Am parcurs un drum lung în activitatea de înființare a unui centru de returnare în afara UE și acum suntem mai aproape ca niciodată”, a declarat Bodskov într-un comunicat.

Ministrul danez a precizat că Danemarca se așteaptă să fie pregătită să trimită primii cetățeni străini către o țară parteneră până la sfârșitul anului 2027.

Danemarca pregătește centre pentru migranți în afara UE

Bodskov nu a precizat însă care ar putea fi țara sau țările cu care cele cinci state europene intenționează să încheie un parteneriat pentru centrele de returnare.

Planurile fac parte din eforturile europene de accelerare a procedurilor de returnare a persoanelor care nu au dreptul legal de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene.

Parlamentul European a aprobat în luna iunie o reformă a politicii privind migrația, care urmărește accelerarea deportărilor și permite statelor membre să ia în considerare înființarea unor centre de detenție în afara UE.

Inițiativa a atras însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează asupra riscurilor pentru persoanele care solicită azil.

Centrele pentru migranți din afara UE, criticate pentru riscurile privind drepturile omului

Consiliul Europei, organizație distinctă de Uniunea Europeană și care promovează drepturile omului, democrația și statul de drept în Europa, a avertizat în luna iulie că centrele de returnare și alte mecanisme prin care cetățenii străini ar putea fi transferați către țări terțe prezintă „riscuri considerabile pentru drepturile omului”.

Printre riscurile semnalate se numără posibilitatea unor tratamente abuzive și a detenției arbitrare.

În acest context, planul Danemarcei de a începe trimiterea migranților fără drept de ședere către un partener din afara UE până la sfârșitul lui 2027 ar putea deveni un precedent pentru politica europeană privind returnările.