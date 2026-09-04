Germania: Poliția suspectează un act de sabotaj după descoperirea unui alt dispozitiv la o substație electrică din vestul țării

Poliția germană suspectează un nou act de sabotaj, după ce un dispozitiv a fost găsit la o substație electrică din orașul Dormagen, situat în vestul țării, între Köln și Düsseldorf, au anunțat autoritățile vineri dimineață.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru DPA că anchetatorii au primit o scrisoare de revendicare care menționează și celelalte cazuri suspecte și deja cunoscute publicului – din landul de vest Renania de Nord-Westfalia și din Brandenburg.

Analizele obiectului suspect, care a fost descoperit joi seara de un trecător la substația din Dormagen, nu au fost încă finalizate. Ar putea fi un „dispozitiv de lansare suspect”, a spus purtătorul de cuvânt pentru DPA.

Ziarul german Bild notează că ar fi fost descoperite dispozitive de lansare pentru rachete artizanale și că la aceste dispozitive fuseseră atașate cronometre și fire de cupru. Cu toate acestea, până la momentul redactării acestei știri, poliția nu a confirmat oficial aceste detalii.

Incident similar în sudul landului Brandenburg

Potrivit DPA, un incident similar avusese loc anterior în landul Brandenburg.

Marți dimineață, în apropierea centralei electrice din Jänschwalde, au fost folosite proiectile artizanale, asemănătoare cu artificiile de Revelion, pentru a arunca materiale conductoare către liniile de înaltă tensiune.

Au fost găsite mai multe dispozitive destinate acestui scop.

Incidentele de la Bergheim și Jänschwalde sunt considerate de către anchetatori drept acte de sabotaj motivate de scopuri anticonstituționale.