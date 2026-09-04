Marius Budăi acuză PNL și USR că se luptă pentru funcții: Boicot la tribună, prezență la bani

Budăi a publicat, vineri, un mesaj pe Facebook în care critică modul în care PNL și USR gestionează conflictul privind funcțiile parlamentare.

„Românii au taxe mai mari, prețuri mai mari, mai puțini bani în buzunar, mai multe griji. PNL și USR au o singură mare preocupare: cine prinde funcția”, a scris deputatul PSD.

Social-democratul susține că în Parlament s-ar fi declanșat o dispută pentru „scaune, funcții și poziții”, însoțită de acuzații și atacuri politice.

„S-a pornit o adevărată cafteală parlamentară pentru scaune, funcții și poziții. Scandal cât cuprinde. Acuzații. Punctaje politice. Indignare. Revoltă”, a afirmat Marius Budăi.

Budăi critică boicotul PNL și USR din Parlament

Deputatul PSD a criticat și decizia PNL și USR de a boicota ședințele Camerei Deputaților, susținând că unii parlamentari ar fi fost prezenți pentru a beneficia de indemnizații.

„Partea cea mai frumoasă abia acum vine. PNL și USR au anunțat solemn că boicotează ședințele Camerei Deputaților. Foarte bine. Numai că unii dintre marii boicotori au avut grijă să treacă pe la condica de prezență. Boicot la tribună, prezență la bani”, a scris Budăi.

În mesajul său, social-democratul ironizează situația și susține că parlamentarii ar fi interesați să păstreze beneficiile financiare ale funcțiilor, chiar dacă aleg să nu participe la lucrările plenului.

„Nu participăm la ședință, dar participăm la indemnizație. Nu muncim, dar semnăm. Nu ne place Parlamentul, dar ne place foarte mult ce se virează la sfârșitul lunii”, a adăugat deputatul PSD.

Budăi a legat disputa din Parlament de măsurile economice promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, susținând că românii sunt cei care suportă costurile acestora.

„Asta este adevărata imagine a guvernării Bolojan: românii se luptă cu scumpirile, ei se luptă pentru funcții. Românii își calculează banii de la o lună la alta, ei își calculează câte funcții mai pot obține”, a afirmat acesta.

Deputatul PSD a făcut referire și la situația de la Senat, unde PSD ar fi pierdut o funcție în urma repartizării.

„PSD a pierdut o funcție la Senat în urma repartizării. Nu a făcut scandal. Nu a acuzat pe toată lumea de conspirații. Nu a inventat alianțe”, a susținut Marius Budăi.

În final, parlamentarul PSD afirmă că disputa privind funcțiile demonstrează, în opinia sa, contradicția dintre discursul despre reformă și interesele politice ale partidelor aflate la guvernare.

„Când vine vorba despre români, PNL și USR ne cer să strângem cureaua, când vine vorba despre ei, se luptă să nu le strângă nimeni scaunul”, a conchis Budăi.