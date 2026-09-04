Ceartă între europarlamentarii români. Victor Negrescu îi răspunde unui fost lider USR: Probabil că peste câteva luni vor uita și de Dominic Fritz

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, îi răspunde lui Dan Barna, după ce acesta a criticat social-democrații români că au făcut alianță cu AUR. De fapt, cearta nu este la primul episod, ci a început chiar de la Legea Integrității.

„Dan Barna, în calitate de președinte al USR, a depus o moțiune împreună cu AUR împotriva guvernului PNL-USR. A fost pentru prima dată când s-a încălcat cordonul sanitar împotriva extremismului. Acesta este un fapt. Dan Barna este cel care a girat AUR, iar acest lucru merită reamintit atunci când vorbește ipocrit despre delimitarea față de extremism și apropierea de Putin”, a răspuns Victor Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Scandalul dintre partide pe Legea Integrității, mutat la nivel european

Social-democrații au acuzat anterior USR că au votat o rezoluție, într-o comisie din Parlamentul European, care ar fi pus în pericol valorile statului de drept din România. Grupul Renew Europe, din care europarlamentarii USR fac parte, nu a avut câștig de cauză.

USR ar fi vrut să-l susțină prin acest vot, de fapt, pe Dominic Fritz, președintele partidului.

„Dan Barna, ca șef al delegației USR în Renew, a susținut demersul pentru o rezoluție critică la adresa României. Noi ne-am opus politizării unei dezbateri europene care risca să transforme disputele interne într-un nou atac la adresa țării noastre. […] Dan Barna face parte din conducerea politică a unui partid care și-a schimbat succesiv liderii și direcțiile politice. […] Probabil că peste câteva luni vor uita și de Dominic Fritz”, mai spune europarlamentarul PSD.

„Războiul cănilor” din Parlamentul European

Dan Barna, fost lider al USR și în prezent europarlamentar, l-a acuzat pe Negrescu pentru că a împărțit căni nominale unor membri ai Parlamentului European.

„E frumos că ai trimis căni nominale prin Parlamentul European, dar hai să nu pretindem acum că tescovina e agheasmă”, a spus Barna, într-o postare pe Facebook.

Victor Negrescu, în reacție, a declarat că este mândru de acțiune și că a făcut-o ca să promoveze valorile românești.

„Cât despre căni, mă bucur că au rămas memorabile Sunt produse în județul Alba și voi promova întotdeauna cu plăcere lucrurile bune făcute în România. Aici chiar nu avem de ce să ne certăm”, a răspuns social-democratul.

Legea Integrității a intrat în vigoare, iar, în următoarele săptămâni, Dominic Fritz, liderul USR, urmează să își piardă mandatul de primar al Timișoarei, după ce a fost condamnat pentru conflict de interese. Un amendament din lege, propus de social-democrați și declarat constituțional de CCR, are acest efect asupra demnitarilor condamnați definitiv.