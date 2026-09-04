Dronă cu încărcătură explozivă, găsită plutind la cinci mile marine de Sulina. Intervenție a Forțelor Navale

O echipă EOD – specializată în identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive – din cadrul Forțelor Navale Române a fost trimisă vineri, 4 septembrie, pentru verificarea unui obiect suspect care plutea în Marea Neagră.

Militarii s-au deplasat la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, obiectul fiind localizat la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Fragmentul de dronă avea încărcătură explozivă

În urma verificărilor efectuate pe mare, specialiștii au stabilit că obiectul era un fragment provenit de la o dronă aeriană și că acesta prezenta încărcătură explozivă.

Din cauza pericolului pe care îl putea reprezenta pentru navigație, echipa EOD a neutralizat obiectul la fața locului. Operațiunea s-a încheiat vineri, la ora 18:17, fără incidente, potrivit MApN.

Ministerul nu a oferit informații despre tipul dronei și nici despre proveniența acesteia. În consecință, pe baza datelor comunicate oficial nu poate fi stabilit cui i-a aparținut aparatul sau în ce circumstanțe fragmentul a ajuns în Marea Neagră.

Al doilea fragment cu explozibil, în mai puțin de 24 de ore

Incidentul de vineri vine după o intervenție similară desfășurată cu numai o zi înainte.

Joi după-amiază, 3 septembrie, o altă echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unui fragment de dronă aeriană care plutea în zona Platformei Centrale.

Și în acest caz, militarii au constatat că fragmentul prezenta încărcătură explozivă, fiind neutralizat în condiții de siguranță.

Astfel, în două zile consecutive, specialiștii Forțelor Navale au intervenit pentru două obiecte provenite de la drone aeriene care păstrau încărcături explozive.

Navele comerciale au semnalat obiectele suspecte

În ambele cazuri, alarma a fost dată de nave comerciale aflate în Marea Neagră. Acestea au semnalat obiectele plutitoare prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă, ceea ce a determinat intervenția echipelor specializate.

Forțele Navale Române precizează că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care ar putea pune în pericol navigația și activitățile maritime.