Amenințare cu bombă la două instanțe din România. Mesajul ar fi fost trimis din Ucraina

Conducerea Judecătoriei a sesizat Poliția, iar la sediul celor două instanțe au ajuns echipaje specializate pentru efectuarea verificărilor. Polițiștii și jandarmii au intervenit fără ca personalul să fie evacuat, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

Poliția nu a găsit indicii că amenințarea ar fi reală

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a anunțat că, în urma verificărilor preliminare efectuate împreună cu partenerii instituționali, nu au fost identificate indicii care să confirme că amenințarea este reală.

„În această dimineață 4 septembrie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui cu partenerii instituționali, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată. Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, împreună cu celelalte structuri de ordine publică și siguranță publică, acționează permanent pentru menținerea unui climat de siguranță.Siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a transmis IPJ Vaslui.

E-mailul ar fi fost transmis din Ucraina

Surse din anchetă, citate de Vremea Nouă, au declarat că e-mailul ar fi fost transmis din Ucraina. Acest lucru nu indică însă în mod automat implicarea unui cetățean ucrainean. Locația din care a fost transmis mesajul ar putea fi rezultatul unei tentative de disimulare.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea autorului mesajului și a circumstanțelor în care a fost transmis.

Activitatea Judecătoriei și Tribunalului Vaslui a continuat, în condițiile în care verificările nu au indicat existența unui pericol real.