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Circulație blocată pe DEx12 Craiova – Pitești după un accident cu un TIR și o autoutilitară / Trei persoane au decedat

Circulația rutieră este blocată vineri pe Drumul Expres DEx12 Craiova - Pitești, pe sensul către Craiova, în urma unui accident în care au fost implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă. Incidentul s-a produs între nodurile Negreni și Valea Mare - Slatina.
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Oana Antipa
04 sept. 2026, 17:23, Social
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UPDATE ora 17:23 Trei persoane au decedat și alte două necesită îngrijiri medicale

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este în continuare oprit oprit pe DEX 12, kilometrul 65, în apropierea localității Priseaca, județul Olt, după ce a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și o autoutilitară. În urma accidentului trei persoane au decedat și alte două necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre municipiul Craiova.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 18:00.

Știrea inițială

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis că echipele de intervenție se află la fața locului pentru gestionarea situației.

Autotrenul ar fi suferit explozia unei anvelope

Potrivit primelor informații comunicate de DRDP Craiova, înaintea producerii accidentului, autotrenul implicat ar fi suferit o defecțiune tehnică, respectiv explozia unei anvelope.

Reprezentanții DRDP susțin că vehiculul de mare tonaj a trecut de parcarea situată la kilometrul 67 al drumului expres, unde ar fi existat posibilitatea unei opriri în condiții de siguranță pentru verificări și eventuale intervenții tehnice.

Autotrenul și-ar fi continuat deplasarea aproximativ un kilometru, după care șoferul a oprit pe acostament. Vehiculul ocupa însă parțial prima bandă de circulație, conform informațiilor transmise de administratorul drumului.

Echipa tehnică se apropia de TIR în momentul accidentului

O echipă tehnică din cadrul CIC Negreni fusese trimisă către autotren pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea corespunzătoare a vehiculului.

Pe traseu, membrii echipei au oprit pentru a îndepărta de pe carosabil resturile de anvelopă rezultate în urma defecțiunii. Ulterior, aceștia și-au continuat deplasarea către autotren.

Accidentul s-a produs însă chiar în momentul în care echipa tehnică ajunsese în apropierea vehiculului de mare tonaj, înainte ca acesta să poată fi balizat și semnalizat corespunzător, precizează DRDP Craiova.

În evenimentul rutier au fost implicate autotrenul cu remorcă și o autoutilitară. Comunicatul inițial al DRDP Craiova nu oferă informații privind eventuale persoane rănite sau circumstanțele exacte în care cele două vehicule au intrat în coliziune.

Trafic blocat pe sensul Pitești – Craiova

În urma accidentului, circulația pe DEx12 este blocată pe sensul Pitești – Craiova, între nodul Negreni și nodul Valea Mare – Slatina.

Echipele aflate la fața locului intervin pentru gestionarea situației și eliberarea carosabilului. DRDP Craiova a anunțat că va comunica informații suplimentare pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

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