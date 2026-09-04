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Plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR în Sănătate, pentru digitalizarea spitalelor

Vineri, Ministerul Sănătății a anunțat că a realizat plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, în această săptămână. Fondurile sunt destinate digitalizării, dar și modernizării infrastructurii de sănătate.
Plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR în Sănătate, pentru digitalizarea spitalelor
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
04 sept. 2026, 14:57, Social
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Potrivit unui comunicat publicat vineri, de minister, fondurile sunt destinate digitalizării unităților medicale publice, modernizării infrastructurii medicale și dezvoltării serviciilor de sănătate. Aceste investiții vor duce la creșterea calității serviciilor medicale, acestea devenind, totodată, mai accesibile pentru cetățeni.

„Numai în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551,79 lei către spitale și institute medicale din întreaga țară”, transmite Ministerul Sănătății.

Fondurile susțin proiecte de digitalizare din spitale precum:

  • Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,
  • Spitalul Clinic CF nr. 2 București,
  • Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”,
  • Spitalul Municipal Timișoara,
  • Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș,
  • Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
  • Institutul Clinic Fundeni

De asemenea, finanțări au fost acceptate și pentru alte spitale din țară.

O finanțare de aproape 30 de milioane de lei a fost acordată unui nou spital din Bistrița-Năsăud. Investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii medicale din județ, potrivit ministerului.

S-au făcut plăți pentru proiectele de digitalizare a instituțiilor sanitare și pentru dezvoltarea centrelor comunitare integrate.

Rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente Ministerului Sănătății este de 91%, informează Ministerul Sănătății.

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