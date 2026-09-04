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Alertă pe litoral. Fragment de dronă descoperit pe plaja Neversea din Constanța

Un fragment de dronă a fost descoperit vineri pe plaja Neversea din Constanța. Autoritățile urmează să stabilească proveniența și natura obiectului.
Alertă pe litoral. Fragment de dronă descoperit pe plaja Neversea din Constanța
Imagine cu scop ilustrativ
Maria Nițu
04 sept. 2026, 14:50, Social
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Este din nou alertă pe litoralul românesc, după ce un fragment dintr-o dronă a fost descoperit pe plaja Neversea din Constanța.

Bucata ar fi fost descoperită în cursul zilei de astăzi, 4 septembrie 2026, iar autoritățile urmează să stabilească exact proveniența și natura obiectului, anunță Ziua de Constanța.

Potrivit informațiilor din presa locală, fragmentul pare să fie o aripă de dronă adusă de valuri la țărm. Nu ar fi fost identificată nicio încărcătură explozivă.

Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie supus unor analize de specialitate, pentru a se stabili cu exactitate proveniența și natura acestuia.

Mai multe fragmente de drone, aduse de valuri la țărm

Incidentul vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri la țărm, în diferite stațiuni de pe litoralul românesc.

În cele mai multe situații, obiectele descoperite nu au prezentat un pericol pentru populație.

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