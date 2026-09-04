Reorganizare majoră a tramvaielor din București de luni. Liniile care revin pe traseele obișnuite

Măsura aduce mai multe schimbări importante pentru călători, inclusiv revenirea unor linii și suspendarea altora.

Liniile 1 și 10 revin pe traseele de bază

Potrivit informațiilor publicate de STB pe Facebook, liniile de tramvai 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate.

Linia 1 va circula între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Pe sensul către Banu Manta, tramvaiele vor trece prin Calea Văcărești, Pasajul Mihai Bravu, Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara. Pe traseul de întoarcere, acestea vor traversa Pasajul Basarab și vor continua prin Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara și zona Progresul.

Linia 10 va asigura, de asemenea, legătura dintre „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, dar în sens invers față de linia 1 pe o mare parte a traseului. Spre Banu Manta, aceasta va trece prin Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Viilor, Progresului, Bd. Timișoara și Pasajul Basarab.

Revin liniile 4, 11 și 47

O altă modificare importantă este reînființarea liniei 11, care va circula între „Zețarilor” și „Cartier Giulești”. Traseul va lega zone precum Ferentari și Rahova de Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea și Calea Giulești.

Linia 4 va reveni între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”, pe un traseu care include Șoseaua Giurgiului, strada Alexandru Anghel și strada Zețarilor.

Tot de luni va fi reînființată linia 47, între „Ghencea” și „Piața Unirii”. Tramvaiele vor circula prin Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, strada Progresului, strada Dr. Constantin Istrati, strada 11 Iunie și Bd. Regina Maria.

Liniile 54 și 610 vor fi suspendate

Odată cu revenirea tramvaielor pe Pasajul Basarab și reorganizarea rețelei, STB va suspenda liniile 54 și 610.

Compania le recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate înainte de deplasare.