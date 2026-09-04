Prima pagină » Social » Reorganizare majoră a tramvaielor din București de luni. Liniile care revin pe traseele obișnuite

Reorganizare majoră a tramvaielor din București de luni. Liniile care revin pe traseele obișnuite

Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab va fi reluată de luni, 7 septembrie, odată cu redeschiderea completă a pasajului, a anunțat Societatea de Transport București (STB).
Reorganizare majoră a tramvaielor din București de luni. Liniile care revin pe traseele obișnuite
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandra Pandrea/GMN
Oana Antipa
04 sept. 2026, 15:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Măsura aduce mai multe schimbări importante pentru călători, inclusiv revenirea unor linii și suspendarea altora.

Liniile 1 și 10 revin pe traseele de bază

Potrivit informațiilor publicate de STB pe Facebook, liniile de tramvai 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate.

Linia 1 va circula între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Pe sensul către Banu Manta, tramvaiele vor trece prin Calea Văcărești, Pasajul Mihai Bravu, Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara. Pe traseul de întoarcere, acestea vor traversa Pasajul Basarab și vor continua prin Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara și zona Progresul.

Linia 10 va asigura, de asemenea, legătura dintre „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, dar în sens invers față de linia 1 pe o mare parte a traseului. Spre Banu Manta, aceasta va trece prin Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Viilor, Progresului, Bd. Timișoara și Pasajul Basarab.

Revin liniile 4, 11 și 47

O altă modificare importantă este reînființarea liniei 11, care va circula între „Zețarilor” și „Cartier Giulești”. Traseul va lega zone precum Ferentari și Rahova de Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea și Calea Giulești.

Linia 4 va reveni între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”, pe un traseu care include Șoseaua Giurgiului, strada Alexandru Anghel și strada Zețarilor.

Tot de luni va fi reînființată linia 47, între „Ghencea” și „Piața Unirii”. Tramvaiele vor circula prin Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, strada Progresului, strada Dr. Constantin Istrati, strada 11 Iunie și Bd. Regina Maria.

Liniile 54 și 610 vor fi suspendate

Odată cu revenirea tramvaielor pe Pasajul Basarab și reorganizarea rețelei, STB va suspenda liniile 54 și 610.

Compania le recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate înainte de deplasare.

Recomandarea video

Șapte variante de trasee pentru Autostrada București - Giurgiu care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Ruse - Veliko Tărnovo
G4Media
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
GSP.ro
Efectul Bolojan: Românii consumă tot mai puțin. Cu cât au scăzut afacerile din comerț în primele șapte luni din 2026. Cifrele de la INS
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport
Șeful Dacia, mesaj dur pentru guvern: „Viitorul Duster poate nu va fi produs în România. Am adus 4 miliarde și nu ne tratați corect”
Libertatea
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia