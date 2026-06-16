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Lucrările la Pasajul Basarab încep pe 20 iunie. PMB anunță cum se va circula pe perioada restricțiilor de trafic

Pasajul Basarab intră în reparații începând din 20 iunie. În aceste condiții, vor restricții de trafic, dar și modificări ale unor linii de transport public din Capitală, anunță Primăria Municipiului București (PMB).
Lucrările la Pasajul Basarab încep pe 20 iunie. PMB anunță cum se va circula pe perioada restricțiilor de trafic
Sursa foto: Facebook/PMB
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 20:27, Social
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Primăria Municipiului București anunță, marți, planul de trafic pe perioada lucrărilor la Pasajul Basarab, care vor începe pe 20 iunie.

Concret, în perioada 20 – 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranţă.

Totuși, în perioada 29 iunie – 31 iulie, mașinile vor putea circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers. Primăria Capitalei menționează că lucrările vor fi gata până la finalul acestui an.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, se arată în postarea de pe Facebook a PMB.

Cum vor fi afectate mijloacele de transport în comun

Primăria Capitalei a anunțat și cum va fi afectat traficul mijloacelor de transport în comun.

Din 20 iunie, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB înfiinţează linia 54, care va circula între Depou Alexandria – Zeţarilor – Şura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim – Piaţa Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri.

Totodată, linia 10 va circula deviat, între Romprim – Piaţa Sudului – Piaţa Eroii Revoluţiei – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înfiinţată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 – Pasaj Basarab – Piaţa Leul – Piaţa Danny Huwe – Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, mai precizează PMB.

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în 2011, dar nu i s-a făcut recepția

Reprezentanții Primăriei subliniază că deși Pasajul Basarab a fost dat în folosință în anul 2011, nu i s-a făcut recepția în tot acest timp.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină”, mai spune PMB.

Lucrările vizează, printre altele, înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem nefuncţionale şi a rosturilor de dilataţie, înlocuirea sistemului de colectare şi evacuare a apei de pe pasaj; aşternerea de covor asfaltic, dar și curăţarea suprafeţelor de beton şi metal prin sablare și reparaţii la nivelul scărilor rulante.

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