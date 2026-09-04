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Funcționar public din Timiș, arestat preventiv la domiciliu pentru luare de mită

Un funcționar public din Jimbolia, județul Timiș, a fost arestat, vineri, la domiciliu, după ce acesta a fost prins în flagrant, cu o zi în urmă în timp ce lua mită. Nu este prima dată când persoana ar fi cerut mită.
Funcționar public din Timiș, arestat preventiv la domiciliu pentru luare de mită
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
04 sept. 2026, 18:01, Social
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Acesta, care era angajat la Serviciul de Evidență al Persoanelor din Jimbolia, a fost prins în flagrant, joi, în momentul în care a primit suma de 550 de lei pentru eliberarea unui buletin și modificarea datelor de identificare, potrivit IPJ Timiș.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că un funcționar public din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Jimbolia ar fi pretins și/sau primit, în trei împrejurări distincte, sume de bani de la persoane interesate de emiterea sau modificarea unor acte de identitate, în schimbul facilitării eliberării acestora cu eludarea condițiilor și documentației prevăzute de lege”, transmite sursa citată.

Anchetatorii bănățeni au descins la două adrese, dar au percheziționat și o mașină. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri și dispozitive electronice ce prezintă interes pentru cauză.

Joi, funcționarul public a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Timiș a hotărât ca funcționarul să rămână arestat preventiv la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în cadrul dosarului penal privind săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

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