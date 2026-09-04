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Nicușor Dan a primit noii ambasadori ai 17 țări. Ce a discutat cu reprezentanții Iranului, Canadei și Danemarcei

Președintele Nicușor Dan a primit vineri, la Palatul Cotroceni, ambasadorii desemnați de 17 state, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Discuțiile au vizat de la situația din Iran și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei până la securitatea Flancului Estic al NATO.
Nicușor Dan a primit noii ambasadori ai 17 țări. Ce a discutat cu reprezentanții Iranului, Canadei și Danemarcei
Sursa foto: Administrația Prezidențială
Oana Antipa
04 sept. 2026, 19:44, Politic
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Printre diplomații primiți de șeful statului s-au numărat noii ambasadori ai Vietnamului, Arabiei Saudite, Iranului, Coreei de Sud, Serbiei, Algeriei, Danemarcei, Chile, Kazahstanului și Canadei.

La Cotroceni și-au mai prezentat scrisorile de acreditare reprezentanții diplomatici ai Thailandei, Côte d’Ivoire, Panama, Cambodgiei, Guatemalei, El Salvadorului și Ghanei. Nicușor Dan le-a urat succes în exercitarea mandatelor și i-a asigurat de sprijinul autorităților române.

Mesaj privind Iranul: este nevoie de o soluție diplomatică

Una dintre întrevederile cu o miză internațională importantă a fost cea cu noul ambasador al Iranului în România, Seyed Mohsen Emadi.

Nicușor Dan a evocat relația tradițională dintre București și Teheran, iar cele două părți au subliniat necesitatea identificării unei soluții diplomatice pentru conflictul din regiune, astfel încât tensiunile să fie reduse și stabilitatea regională consolidată.

În discuția cu ambasadorul Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, președintele a evidențiat statutul regatului de partener-cheie al României în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului. Bucureștiul urmărește dezvoltarea cooperării inclusiv în energie, agricultură, securitate alimentară, apărare și afaceri interne.

Războiul din Ucraina și securitatea la Marea Neagră

Temele de securitate au ocupat un loc important și în întrevederea cu ambasadorul Danemarcei, Stig Paolo Piras. Discuțiile s-au concentrat asupra securității la Marea Neagră și consecințelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cele două părți au reconfirmat viziunea comună asupra securității Flancului Estic și asupra amenințărilor la adresa Europei și NATO. Nicușor Dan a reiterat, totodată, importanța pe care România o acordă parcursului european al Republicii Moldova.

Sprijinul acordat Ucrainei a apărut și în discuția cu ambasadorul Canadei, Kevin Rex. Pe agendă s-au aflat eficiența NATO, securitatea energetică și cooperarea bilaterală în domeniul securității. A fost menționată inclusiv participarea Canadei la activitățile Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră.

Autostrada Timișoara – Belgrad, discutată cu ambasadorul Serbiei

În relația cu Serbia, Nicușor Dan și ambasadorul Dragan Simeunović au abordat două proiecte majore de conectivitate: autostrada Timișoara-Belgrad și gazoductul Arad-Mokrin.

Discuțiile au vizat și situația minorității române din Serbia, precum și rolul comunității sârbe din România în apropierea celor două țări.

Cu ambasadorul Coreei de Sud, Hur Seung-chul, președintele a discutat despre Parteneriatul Strategic și cooperarea în industria de apărare, energia nucleară civilă și infrastructură.

Agenda diplomatică a inclus, de asemenea, dezvoltarea schimburilor comerciale și a investițiilor cu celelalte state reprezentate, precum și cooperarea în domenii precum energia, agricultura, educația, tehnologia și securitatea cibernetică.

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