Vreme caniculară în București. Temperaturile ajung la 35 de grade

Potrivit prognozei meteorologice pentru municipiul București, valabilă de sâmbătă, ora 10:00 – până duminică, ora 09:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura minimă din noaptea de sâmbătă spre duminică va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

Pentru București este în vigoare, sâmbătă, între orele 10:00 și 21:00, o atenționare meteorologică Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Duminică, temperaturile scad ușor

Duminică, 6 septembrie, vremea va rămâne frumoasă și călduroasă, însă valorile termice vor fi în ușoară scădere față de ziua precedentă.

Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare, care vor atinge viteze de aproximativ 40 km/h.