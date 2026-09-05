Accident rutier urmat de incendiu în Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate

La locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au identificat un autoturism care a lovit un cap de pod. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă de flăcări și a ars generalizat.

După localizarea și lichidarea incendiului, pompierii au identificat în interiorul autoturismului două victime carbonizate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.