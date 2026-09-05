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Accident rutier urmat de incendiu în Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate

Un grav accident rutier, urmat de un incendiu, s-a produs sâmbătă dimineață, pe raza localității Fântâna Mare, din județul Suceava. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 06:00.
Accident rutier urmat de incendiu în Suceava. Două persoane au fost găsite carbonizate
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Laura Buciu
05 sept. 2026, 07:12, Social
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La locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare, precum și un echipaj SMURD.

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La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au identificat un autoturism care a lovit un cap de pod. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă de flăcări și a ars generalizat.

După localizarea și lichidarea incendiului, pompierii au identificat în interiorul autoturismului două victime carbonizate.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

 

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