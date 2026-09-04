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O femeie de 66 de ani, mutilată într-un accident în Neamț. A fost lovită de un autotren

O femeie de 66 de ani a rămas fără un picior după ce a fost lovită de un autotren, vineri după-amiază, în municipiul Roman, județul Neamț. Victima a fost preluată conștientă de echipajul SMURD și transportată la spital.
O femeie de 66 de ani, mutilată într-un accident în Neamț. A fost lovită de un autotren
sursa foto: pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 sept. 2026, 20:14, Social
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Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 15:50 și s-a produs la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dumitru Mărtinaș. La fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri, cu o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță SMURD TIM din cadrul Detașamentului Roman, precum și un echipaj al IPJ.

În urma impactului, femeia a suferit pierderea membrului inferior drept, potrivit ISU Neamț.

Un participant la trafic, plutonier adjutant șef Cătălin Lupu, aflat în timpul liber, a intervenit imediat pentru oprirea hemoragiei. Acesta i-a aplicat victimei un garou, iar femeia a putut fi preluată de echipajul SMURD TIM în stare conștientă.

Victima a fost transportată ulterior la spital pentru tratament de specialitate.

Pompierii au intervenit pentru extragerea piciorului amputat, care rămăsese sub roțile autotrenului, și au curățat carosabilul.

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