O femeie de 66 de ani, mutilată într-un accident în Neamț. A fost lovită de un autotren

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 15:50 și s-a produs la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dumitru Mărtinaș. La fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri, cu o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță SMURD TIM din cadrul Detașamentului Roman, precum și un echipaj al IPJ.

În urma impactului, femeia a suferit pierderea membrului inferior drept, potrivit ISU Neamț.

Un participant la trafic, plutonier adjutant șef Cătălin Lupu, aflat în timpul liber, a intervenit imediat pentru oprirea hemoragiei. Acesta i-a aplicat victimei un garou, iar femeia a putut fi preluată de echipajul SMURD TIM în stare conștientă.

Victima a fost transportată ulterior la spital pentru tratament de specialitate.

Pompierii au intervenit pentru extragerea piciorului amputat, care rămăsese sub roțile autotrenului, și au curățat carosabilul.