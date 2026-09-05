Alertă în Marea Britanie: Retatrutida contrafăcută, vândută ilegal celor care vor să slăbească

Experții avertizează că versiunile contrafăcute ale retatrutidei, cunoscută informal drept „reta”, sunt vândute în Marea Britanie prin intermediul rețelelor sociale, în săli de sport și chiar în saloane de înfrumusețare sau coafură.

Specialiștii citați de BBC spun că este neobișnuit ca versiuni copiate ale unui medicament aflat încă în faza de testare clinică să fie disponibile la o asemenea scară.

Retatrutida se află în continuare în studii clinice și nu există nicio garanție că va primi aprobarea autorităților. Eli Lilly avertizează că produsele comercializate în afara studiilor sale clinice pot conține ingrediente necunoscute, contaminanți sau impurități și pot avea o cantitate prea mare, prea mică sau chiar un alt ingredient activ.

Pacienți ajung la spital după utilizarea produselor contrafăcute

Medicii britanici susțin că au început să observe efecte adverse grave în rândul persoanelor care folosesc produse cumpărate de pe piața neagră.

Un endocrinolog, profesorul Donal O’Shea, afirmă că pacienți tineri și activi fizic au ajuns la spital cu greață, vărsături și diaree, iar în unele cazuri au apărut probleme renale.

Potrivit acestuia, unii antrenori personali nu doar furnizează produsele clienților, ci îi și injectează, deși aceștia nu știu ce substanță primesc sau în ce doză.

Un tânăr de 20 de ani din Brighton a povestit că a ajuns aproape să necesite internarea după ce a supradozat accidental o versiune contrafăcută a retatrutidei. El a cumpărat produsul de la un furnizor din China, după ce i-a fost recomandat de prieteni de la sala de sport.

Tânărul a realizat ulterior că își administrase o doză de aproximativ opt ori mai mare decât cea recomandată. A suferit timp de aproximativ 72 de ore de diaree severă și greață.

Retatrutida acționează asupra a trei hormoni

Retatrutida este considerată un posibil tratament de nouă generație pentru obezitate. Spre deosebire de medicamente precum semaglutida, comercializată sub numele Ozempic și Wegovy, și tirzepatida, comercializată ca Mounjaro, care acționează asupra unuia sau a două mecanisme hormonale, retatrutida vizează trei receptori hormonali.

Medicamentul imită efectele GLP-1, GIP și glucagonului. GLP-1 contribuie la încetinirea golirii stomacului, crește senzația de sațietate și ajută la controlul glicemiei. GIP stimulează secreția de insulină și poate contribui la reducerea senzației de foame, în timp ce glucagonul crește consumul energetic și favorizează arderea grăsimilor.

Datorită acestui mecanism triplu, retatrutida a primit porecla de „triple G”.

Utilizatorii își administrează singuri substanța

Unele persoane care folosesc produsele contrafăcute susțin că acestea le-au redus pofta de mâncare și dorința de a consuma alimente dulci sau ultraprocesate.

Medicii avertizează însă că faptul că un produs pare să aibă efect asupra unei persoane nu înseamnă că este sigur sau că va avea același efect asupra altora.

Un medic implicat în studiile clinice pentru retatrutidă a comparat persoanele care cumpără produsul de pe internet cu niște „cobai de laborator”, deoarece își administrează singure o substanță fără supraveghere medicală.

În cadrul studiilor clinice, participanții sunt evaluați riguros înainte de administrarea medicamentului sau a unui placebo. Sunt analizate istoricul medical, starea psihică, analizele de sânge și alte criterii de siguranță.

Utilizatorii produselor cumpărate de pe piața neagră nu beneficiază de astfel de evaluări și, în multe cazuri, nici nu pot ști cu certitudine ce conține substanța pe care și-o administrează.

Eli Lilly a raportat peste 14.000 de site-uri și postări

Eli Lilly dezvoltă retatrutida de aproape 10 ani și încearcă să limiteze comercializarea ilegală a unor produse care pretind că o conțin.

Compania a raportat peste 14.000 de site-uri, reclame și postări pe rețelele sociale despre care susține că promovează ilegal medicamentul. Producătorul spune că lucrează cu autoritățile de aplicare a legii și cu organismele de reglementare pentru combaterea pieței negre.

Și Agenția britanică pentru Medicamente și Produse Medicale (MHRA) a efectuat percheziții și a confiscat în ultimul an mai multe produse despre care se afirma că ar conține retatrutidă.

Autoritățile britanice susțin că aceste produse ajung în țară pe mai multe căi și că sunt luate măsuri pentru întreruperea importurilor și distribuției ilegale.

Retatrutida ar putea ajunge legal pe piață cel mai devreme la sfârșitul lui 2027

În prezent, retatrutida se află încă în faza studiilor clinice. Eli Lilly intenționează să depună la începutul anului viitor cererea pentru autorizarea medicamentului în Statele Unite.

Analiza autorității americane de reglementare, FDA, ar putea dura până la un an, astfel că medicamentul nu ar putea fi disponibil legal în SUA mai devreme de sfârșitul anului 2027.

În Marea Britanie, în funcție de aprobarea din partea MHRA, retatrutida ar putea ajunge pe piață în 2028.

Medicii subliniază că medicamentele din această clasă reprezintă un progres important în tratarea obezității, dar avertizează că utilizarea produselor provenite din surse ilegale poate expune pacienții la riscuri necunoscute.