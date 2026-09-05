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Sezonul ambroziei a început. Când este concentrația de polen cea mai mare și cât durează

Sezonul ambroziei a început, iar concentrația de polen este cea mai mare în decursul a două luni specifice din an, când milioane de români se confruntă cu simptome de alergie.
Sezonul ambroziei a început. Când este concentrația de polen cea mai mare și cât durează
Aida Neagu
05 sept. 2026, 11:45, Ştiinţă-Sănătate
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Sezonul ambroziei începe la sfârșitul lunii iulie și atinge vârful concentrației de polen în august și septembrie. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la această plantă.

Strănutul repetat, nasul care curge, mâncărimile ochilor și lăcrimarea revin, an de an, în aceeași perioadă. Este semnul că a început sezonul ambroziei, una dintre cele mai severe cauze de alergii respiratorii din România, care afectează milioane de oameni.

Când începe sezonul ambroziei

Polenizarea ambroziei începe, de regulă, la sfârșitul lunii iulie și se intensifică pe măsură ce ne apropiem de luna august. Vârful concentrației de polen din aer este atins în lunile august și septembrie, perioadă în care majoritatea persoanelor sensibile au cele mai puternice simptome.

Sezonul nu se încheie odată cu finalul lunii septembrie. Polenizarea se poate prelungi până spre sfârșitul lunii octombrie, iar în anii cu toamne calde, chiar până la primul îngheț, care poate apărea și în noiembrie.

Practic, sezonul complet al ambroziei se întinde pe aproximativ trei luni, din iulie până în octombrie, iar cele mai intense simptome apar în cele opt săptămâni de la finalul verii și începutul toamnei.

Câți români sunt afectați

Potrivit datelor prezentate de medicii alergologi de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, iar aproximativ una din cinci persoane are o sensibilitate la acest polen.

La nivel european, studiile arată că există o problemă alarmantă: aproximativ 40% din populația continentului este deja sensibilă la polenul de ambrozie, iar o parte semnificativă dezvoltă, în timp, simptome alergice a căror intensitate variază.

De ce este ambrozia un alergen atât de puternic

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), cunoscută popular și drept „iarba pârloagelor”, este o plantă invazivă originară din America de Nord. A ajuns în Europa în secolul al XIX-lea și s-a răspândit pe teritoriul României începând cu anii ’90.

Planta crește frecvent pe terenuri abandonate sau neîngrijite, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, în jurul șantierelor și în zonele periurbane, practic, oriunde alte plante nu reușesc să reziste.

O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își pot păstra capacitatea germinativă timp de 30-40 de ani în sol.

Particulele de polen sunt foarte fine și pot fi transportate de vânt pe distanțe de zeci sau chiar sute de kilometri. O persoană alergică poate avea simptome grave chiar dacă nu există niciun fir de ambrozie în apropierea locuinței.

Ce simptome apar și cum le deosebești de o răceală

Printre simptomele tipice ale alergiei la ambrozie se numără strănutul repetat, secrețiile nazale abundente, mâncărimile la nivelul nasului și ochilor, ochii roșii și lăcrimarea, precum și tusea.

Acestea pot apărea la doar câteva minute sau în câteva ore de la expunerea la polen.

Spre deosebire de o răceală obișnuită, reacția alergică apare, de regulă, fără febră și fără dureri musculare. Este un criteriu simplu, dar util, pentru a face diferența între afecțiuni, care pot fi ușor confundate, mai ales la începutul simptomelor.

Cum reduci expunerea la polen

Deși sezonul ambroziei nu poate fi oprit, iar el apare anual în aceeași perioadă, câteva măsuri practice pot reduce în mod semnificativ disconfortul:

  • Evită activitățile în aer liber în orele cu concentrații ridicate de polen. Dimineața devreme, înainte de ora 07:00, sau seara târziu sunt momentele cu cea mai mică expunere
  • Fii atent după furtuni. Particulele de polen se pot sparge în fragmente și mai fine în timpul furtunilor, acestea pot pătrunde mai adânc în plămâni și pot declanșa episoade de astm. În plin sezon de polen, este recomandat să rămâi în casă imediat după o furtună
  • Menține igiena personală și a locuinței. Un duș înainte de culcare și schimbarea frecventă a lenjeriei de pat reduc cantitatea de polen adusă în dormitor
  • Ai grijă la animalele de companie, care pot aduce polen în casă prin blană după plimbările de afară
  • Verifică zilnic nivelul de polen prin platformele și aplicațiile specializate care monitorizează concentrația de alergeni din aer, disponibile pentru majoritatea orașelor mari din România
  • Discută cu un medic alergolog dacă simptomele persistă sau se agravează. Un diagnostic corect poate face diferența între câteva săptămâni de disconfort constant și un tratament eficient, adaptat tipului de alergie

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