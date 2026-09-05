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Până la stele e mai aproape decât crezi: Planetariul Brașov își redeschide porțile către poveștile Universului

Găuri negre supermasive, asteroizi, constelații, Sistemul Solar sau povestea misiunilor Apollo. Sunt câteva dintre călătoriile prin Univers pe care vizitatorii le vor putea face din nou sub cupola Planetariului „Cosmonaut Dumitru Prunariu” din Brașov, care se redeschide marți, 8 septembrie.
Până la stele e mai aproape decât crezi: Planetariul Brașov își redeschide porțile către poveștile Universului
Spectacole programate la Planetariul „Cosmonaut Dumitru Prunariu” Brașov/Mediafax Foto
Maria Miron
05 sept. 2026, 11:29, Ştiinţă-Sănătate
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Planetariul Brașov se redeschide marți, după o amplă revizie a sistemului de proiecție, începută în luna ianuarie. Sistemul a trecut prin mai multe etape de testare și calibrare înainte ca spectacolele să poată reveni sub cupolă. Intervențiile au presupus înlocuirea unor piese și componente specializate, ceea ce a făcut ca lucrările să dureze mai mult decât fusese estimat.

„Ne dorim ca fiecare vizită aici să trezească întrebări și curiozitate. Astronomia are această capacitate extraordinară de a-i face pe copii și pe adulți deopotrivă să înțeleagă mai bine locul nostru în cosmos”, a transmis Alin Pînzaru, directorul Grădinii Zoologice Brașov, în administrarea căreia se află Planetariul.

O călătorie prin Univers pentru mici și mari

Vizitatorii vor avea de ales între spectacole dedicate unor teme dintre cele mai diverse. „Cerul nopții – Constelațiile”, „Sistemul Solar, casa noastră”, „Găurile Negre Supermasive”, „Soarele, steaua noastră vie” și „Misiunea Asteroid” se numără printre proiecțiile programate. De asemenea, cei pasionați de explorarea spațiului pot urmări și „CAPCOMGO! – istoria misiunilor lunare Apollo”.

Cei mai mici vizitatori au și spectacole dedicate. „3-2-1, am decolat!” poate fi urmărit de copiii de la 5 ani, iar „Bunicul savant și Zoe: Misiunea lumina” este recomandat de la 6 ani. În ambele cazuri sunt admiși și copii mai mici, de la 3, respectiv 4 ani, dacă adultul însoțitor își asumă responsabilitatea.

Spectacolele recomandate de la vârsta de 10 ani sunt accesibile și copiilor de peste 6 ani, dacă adultul însoțitor își asumă responsabilitatea. Toate proiecțiile sunt în limba română.

Telescoapele, mutate în parcuri și în școli cât timp Planetariul a fost închis

Cât timp spectacolele de sub cupolă au fost suspendate, astronomia a ieșit în oraș. Echipa a scos telescoapele în parcurile din Brașov și a organizat observații astronomice în școli și în interiorul Grădinii Zoologice.

„În tot acest timp, activitatea noastră nu s-a oprit”, a precizat Alin Pînzaru, adăugând că echipa este bucuroasă să primească din nou publicul în Planetariu.

„Așteptăm cu nerăbdare vizitatorii să descoperim din nou împreună cât de spectaculos este Universul”, a transmis acesta.

Planetariul are spectacole de marți până duminică, cu proiecții începând de la ora 10.00 și până la ora 18.00. În timpul vacanțelor școlare și al sărbătorilor legale, spectacolele sunt programate și lunea.

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