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Cea mai apropiată planetă de Soare își poate dezvălui secretele. BepiColombo ajunge la destinație după aproape opt ani

Misiunea spațială BepiColombo începe etapa finală a sosirii la Mercur, după aproape opt ani de călătorie și aproximativ 10 miliarde de kilometri parcurși prin Sistemul Solar.
Cea mai apropiată planetă de Soare își poate dezvălui secretele. BepiColombo ajunge la destinație după aproape opt ani
Planeta Mercur Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
03 sept. 2026, 20:47, Ştiinţă-Sănătate
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Sondele sale ar putea oferi oamenilor de știință informații fără precedent despre cea mai puțin explorată planetă telurică din apropierea Soarelui, relatează CNN.

O călătorie începută în 2018

BepiColombo este un proiect comun al Agenției Spațiale Europene (ESA) și Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială (JAXA). Misiunea a fost lansată în octombrie 2018, cu o rachetă Ariane 5, de la centrul spațial european din Guyana Franceză.

Drumul extrem de lung spre Mercur poate părea surprinzător, având în vedere distanța relativ mică față de Pământ. Dificultatea constă însă în reducerea vitezei navei suficient pentru ca aceasta să poată fi capturată de gravitația planetei și plasată pe orbită.

Pentru a ajunge în poziția necesară, BepiColombo a folosit propulsie electrică și nouă survoluri gravitaționale ale Pământului, planetei Venus și ale lui Mercur.

O manevră cu grad ridicat de risc

O etapă critică este separarea modulului Mercury Transfer Module, componenta care a asigurat propulsia pe parcursul călătoriei interplanetare.

Responsabilii misiunii avertizează că operațiunea este dificilă, iar sistemele celor două sonde științifice urmează să fie utilizate în configurații care nu au putut fi testate integral înainte de lansare. Sosirea la Mercur nu reprezintă, astfel, o singură manevră, ci începutul unei perioade de aproximativ șase luni de operațiuni complexe.

Cele două sonde, Mercury Planetary Orbiter (MPO), aparținând ESA, și Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), operată de JAXA, sunt programate să intre pe orbită în jurul planetei la 21 noiembrie. Separarea lor este prevăzută pentru 9-10 decembrie, iar activitatea științifică propriu-zisă ar urma să înceapă în aprilie 2027.

Mercur, o lume greu de explorat

Condițiile din apropierea Soarelui reprezintă una dintre principalele provocări. Mercur se află, în medie, la aproximativ 58 de milioane de kilometri de astrul nostru, iar temperaturile de la suprafață pot ajunge în timpul zilei la circa 430 de grade Celsius.

Doar două misiuni au mai explorat până acum planeta de aproape: Mariner 10 și MESSENGER, ambele dezvoltate de NASA.

BepiColombo ar putea schimba substanțial ceea ce știm despre Mercur. MPO va studia planeta, în timp ce Mio va analiza mediul spațial și magnetosfera din jurul acesteia.

Printre obiective se numără realizarea unor hărți de înaltă rezoluție, investigarea structurii și compoziției planetei, a câmpului magnetic și a exosferei. Cercetătorii vor încerca să explice inclusiv misterioasele depresiuni observate pe suprafața lui Mercur și motivul pentru care planeta are o densitate neobișnuit de mare raportată la dimensiunile sale.

Dacă etapele următoare se desfășoară conform planului, BepiColombo va realiza și o premieră: două sonde complet independente vor studia simultan, de pe orbite distincte, o altă planetă.

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