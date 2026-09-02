Unde locuiești în tinerețe poate avea efecte asupra inimii chiar și după zeci de ani

Un studiu recent a arătat că persoanele expuse, în tinerețe, unor condiții sociale mai nefavorabile în cartierul în care locuiau au avut o probabilitate mai mare de a dezvolta calcificarea arterelor coronare până la vârsta mijlocie.

Calcificarea arterelor coronare este un indicator important al apariției timpurii a bolilor cardiovasculare, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorii au identificat această legătură folosind un nou indice conceput pentru a evalua simultan mai mulți determinanți sociali ai sănătății la nivelul cartierului. Indicatorul include condițiile socioeconomice, accesul la alimente, oportunitățile pentru activitate fizică și rata criminalității din zonă.

Cum poate influența cartierul sănătatea inimii

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces atât în SUA, cât și la nivel mondial, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Cercetările anterioare au arătat că zona și mediul în care trăiește o persoană pot influența sănătatea cardiovasculară și riscul general de apariție a bolilor de inimă.

Oamenii de știință au stabilit, de asemenea, legături între factori sociali individuali, precum veniturile și nivelul de educație, și sănătatea cardiovasculară.

Cercetătorii au urmărit riscul cardiovascular în timp

Un studiu longitudinal care analizează modul în care factorii comportamentali, de mediu și cei asociați rasei și sexului influențează apariția bolilor cardiovasculare și procesul de îmbătrânire.

Pe baza acestor date, cercetătorii au creat un nou indice privind determinanții sociali ai sănătății la nivelul cartierului.

Apoi, cercetătorii au comparat scorurile obținute cu nivelul calcificării arterelor coronare (CAC), un indicator recunoscut al bolilor cardiovasculare aflate într-un stadiu timpuriu, măsurat în mod repetat pe parcursul studiului.

Folosind metode statistice avansate și tehnici de învățare automată, echipa a analizat legătura dintre condițiile sociale din cartier și riscul cardiovascular, luând în calcul și factorii individuali. Cercetătorii au verificat, de asemenea, dacă aceste asocieri diferă între diferite grupuri de pacienți.

Rezultatele au arătat că participanții care au fost expuși unor condiții sociale mai nefavorabile în cartier în perioada de început a vieții adulte au avut un risc mai mare de a dezvolta calcificarea arterelor coronare mai târziu în viață. Asocierea a fost mai puternică în cazul participanților de culoare decât în cazul participanților albi.

Condițiile din cartier pot lăsa urme biologice

Rezultatele sugerează că mediul social din cartier în care o persoană trăiește în tinerețe poate avea consecințe biologice de durată asupra sănătății cardiovasculare.

Descoperirile ar putea contribui, în cele din urmă, la evaluări clinice ale riscului care să țină mai bine cont de circumstanțele generale ale pacientului, precum și la strategii de prevenție la nivelul populației și comunităților și la o mai bună înțelegere a diferențelor în ceea ce privește riscul cardiovascular.