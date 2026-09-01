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Cele mai bune alimente ca să previi Alzheimerul. Ce să mănânci ca să ții boala la distanță

Ceea ce vă puneți astăzi în farfurie vă poate ajuta să vă protejați creierul de Alzheimer pentru deceniile următoare. Cercetările sugerează că microbiomul nostru intestinal și, prin extensie, dieta noastră, joacă un rol semnificativ în prevenirea acestei boli.
Cele mai bune alimente ca să previi Alzheimerul. Ce să mănânci ca să ții boala la distanță
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
01 sept. 2026, 22:50, Ştiinţă-Sănătate
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„Dacă vă schimbați stilul de viață și treceți la o dietă sănătoasă, împreună cu acești alți factori de stil de viață, îmbătrânirea nu trebuie să însemne neapărat dezvoltarea unui declin cognitiv”, asigură gastroenterologul Emeran A. Mayer, potrivit Woman’s World.

Pentru a menține un creier sănătos, adăugați mai multe dintre următoarele alimente în dieta dumneavoastră.

Pește gras

Când vine vorba de cele mai bune alimente pentru reducerea riscului de a dezvolta boala Alzheimer, peștele gras se află în topul listei.

„Peștele gras este bogat în acizi grași omega-3. Aceștia sunt esențiali pentru menținerea sănătății membranelor celulelor creierului și susținerea funcției cognitive  Omega-3 are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii: Astfel, ajută la protejarea creierului împotriva degenerării”, spune neurologul Rizwan Bashir.

Legume verzi

Varza kale, spanacul, salaa romană, varza creață, rucola se numără printre alimentele ce pot ține Alzheimerul la distanță.

Într-un studiu efectuat pe peste 900 de persoane, cei care au mâncat cele mai multe legume cu frunze verzi au avut creiere cu 11 ani mai tinere decât cei care au mâncat cele mai puține, notează Brynna Connor, medic de familie.

Fructe de pădure

Câteva afine pe zi a fost suficientă pentru a îmbunătăți performanța la sarcinile cognitive, conform unui studiu publicat în Nutrients. Meritul se datorează nivelurilor ridicate de flavonoide, compuși vegetali cu puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. 

Nuci

Nucile conțin unele dintre cele mai ridicate niveluri de omega-3, plus antioxidanți. Acestea combat stresul oxidativ și inflamația legate de declinul cognitiv. Un sfert până la o jumătate de cană pe zi poate ajuta la reducerea factorilor de risc legați de demență, inclusiv bolile cardiovasculare și diabetul de tip 2, potrivit sursei.

Ouă

Un ou fiert tare furnizează 147 mg din doza zilnică recomandată de 500 mg, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune alimente pentru prevenirea bolii Alzheimer.

Ulei de măsline

Uleiul de măsline extravirgin oferă acizi grași omega-3 și antioxidanți naturali care calmează inflamațiile care afectează creierul. Cercetările arată că aproximativ o jumătate de lingură pe zi poate reduce riscul de demență și poate susține o memorie mai bună, potrivit aceleiași surse.

Turmeric

„Ingredientul său activ, curcumina, are puternice beneficii antiinflamatorii și antioxidante care pot îmbunătăți funcția creierului și pot reduce riscul de declin cognitiv”, spune Dr. Bashir. Amestecați zilnic 1 până la 2 lingurițe de turmeric măcinat în mese, asociat cu un vârf de cuțit de piper negru și o grăsime sănătoasă, cum ar fi uleiul de măsline, pentru a stimula absorbția.

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