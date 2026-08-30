Alimentul care ar putea reduce riscul pentru inimă: efectul observat după 26 de săptămâni

Beneficiul observat este însă unul moderat, iar cercetătorii avertizează că fructul nu trebuie privit drept un aliment-minune, potrivit publicației Bild.

Cercetătorii au analizat numărul particulelor LDL

Noua cercetare pornește de la datele unui studiu anterior, publicat în 2021, care arătase că un avocado consumat zilnic nu reduce grăsimea abdominală în cazul adulților supraponderali, dar poate determina scăderea colesterolului LDL, cunoscut popular drept colesterolul „rău”.

De această dată, oamenii de știință au analizat mai atent particulele LDL care transportă colesterolul prin sânge. Numărul acestor particule poate oferi informații suplimentare despre riscul cardiovascular: două persoane pot avea valori similare ale colesterolului LDL, dar un număr diferit de particule care îl transportă.

Analiza a inclus probe de sânge provenite de la 786 de adulți supraponderali. Dintre aceștia, 389 au consumat zilnic câte o avocado Hass, timp de 26 de săptămâni. Ceilalți 397 și-au păstrat alimentația obișnuită și au evitat, în mare măsură, consumul de avocado.

Scădere semnificativă a particulelor de colesterol LDL

La finalul perioadei analizate, cercetătorii au constatat că numărul total al particulelor LDL a scăzut în grupul care a consumat avocado. Diferența față de grupul de control a fost de 49,1 nanomoli pe litru.

Potrivit autorilor cercetării, această modificare ar putea corespunde unei reduceri de aproximativ 4% a riscului de apariție a bolilor cardiovasculare. Există însă o precizare importantă: cercetătorii nu au constatat direct o scădere cu 4% a numărului de îmbolnăviri. Procentul reprezintă o estimare calculată pe baza datelor provenite din cercetări anterioare.

Janhavi Damani, unul dintre autorii studiului, explică faptul că persoanele cu aceeași concentrație de colesterol LDL pot avea profiluri de risc diferite. O persoană care transportă colesterolul printr-un număr mai mare de particule LDL, mai mici, poate avea un risc cardiovascular superior uneia care are mai puține particule, chiar dacă analizele obișnuite indică valori similare ale LDL.

Cercetătorii avertizează: avocado nu face minuni

Autorii temperează însă concluziile. Damani consideră că o reducere estimată de 4% este modestă, iar schimbarea alimentației în ansamblu ar putea produce beneficii mult mai importante pentru sănătatea cardiovasculară. Consumul zilnic de avocado poate reprezenta, cel mult, unul dintre pașii unei diete mai sănătoase.

Avocado furnizează grăsimi nesaturate, fibre, potasiu, folat și fier, nutrienți care au făcut ca fructul să devină tot mai popular inclusiv în România.

Studiul a fost finanțat de Avocado Nutrition Center. Potrivit informațiilor publicate odată cu cercetarea, finanțatorul nu ar fi intervenit în colectarea, analizarea sau publicarea datelor.