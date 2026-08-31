Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei

Sănătatea este una dintre stările pe care le prețuim cel mai mult în viață, de aceea ne preocupă să avem acces cât mai facil la servicii medicale corespunzătoare. Există chiar și statistici pe care mulți specialiști în sănătate publică le folosesc, pentru a măsura calitatea reală a îngrijirii medicale într-o comunitate. Factorul timp este foarte important într-o astfel de ecuație, mai cu seamă că în general, oamenii sunt foarte atenți la numărul de ore petrecute anual pentru deplasările către servicii medicale de rutină. În marile capitale europene, această cifră a scăzut constant, ca urmare a politicilor de proximitate. În București, ea a rămas, până de curând, destul de ridicată, iar consecințele nu țin doar de disconfortul logistic. Studiile arată că, atunci când distanța până la un centru medical crește peste un anumit prag, frecvența controalelor preventive scade dramatic. Iar prevenția, în medicina modernă, este cea mai bună formă de tratament.

În acest context, apariția unei clinici medicale în interiorul unui cartier rezidențial nu mai este un simplu detaliu de comoditate, ci devine o infrastructură de sănătate publică la scara comunității. Iar experiența clinicii Affidea din Cosmopolis, deschisă pentru cei peste 17.000 de rezidenți ai ansamblului din nordul Capitalei, ilustrează în mod concret ce înseamnă medicina de proximitate în 2026.

Cerere care a depășit estimările inițiale

Încă de la deschidere, clinica a înregistrat un interes ridicat din partea comunității pentru accesul rapid la servicii medicale de calitate, aproape de casă. Ritmul în care s-a format lista de pacienți a fost unul susținut și, în anumite perioade, chiar peste estimările inițiale. Acest ritm a confirmat pentru clinică, o ipoteză mai largă. Într-o comunitate matură, cererea pentru medicina de proximitate nu este proporțională cu numărul de locuitori, ci exponențială. Familiile care s-au mutat într-un cartier tocmai pentru calitatea vieții cotidiene aleg, în mod natural, să își integreze și îngrijirea medicală în același ecosistem.

Confirmarea acestei ipoteze a impus, în primele luni, o reorganizare a programărilor și o adaptare a echipei pentru a menține standardele de calitate. Iar rezultatul acestei adaptări a fost, pentru Affidea, o dovadă concretă a nevoii unei infrastructuri medicale moderne într-o comunitate aflată în continuă dezvoltare.

Specialitățile cele mai solicitate

Profilul cererii spune, în subtext, mult mai mult despre demografia comunității decât spun statisticile oficiale. Cele mai solicitate specialități sunt medicina de familie, pediatria, ginecologia și investigațiile de laborator, iar aceasta nu este o coincidență. Reprezintă exact specialitățile care corespund unei populații compuse, în majoritate covârșitoare, din familii tinere cu copii mici sau în perspectiva de a-i avea. Iar această corespondență între ofertă și cerere presupune, din partea clinicii, o citire fină a comunității înainte de deschidere și o adaptare continuă a echipei.

În cazul Cosmopolis, această citire s-a bazat, în bună măsură, pe apropierea directă cu rezidenții.

„Principalul avantaj al unei clinici într-un ansamblu rezidențial integrat este proximitatea și relația apropiată cu comunitatea. Pacienții beneficiază de acces rapid la servicii medicale aproape de casă, inclusiv la consultații decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, fără deplasări lungi. Suntem prezenți nu doar ca furnizori de servicii medicale, ci și ca parte din viața de zi cu zi a comunității. Iar această relație, construită în timp, este cel mai important lucru pe care îl putem oferi.”, spune Nicoleta Crețoiu, Clinic Manager Affidea Cosmopolis.

Cererea depășește ansamblul: pacienți din Tunari, Otopeni, Ștefăneștii de Jos

Un fenomen mai puțin anticipat, dar semnificativ pentru înțelegerea rolului clinicii în ecosistemul zonal, este atragerea pacienților din zonele adiacente. Deși clinica a fost creată pentru a deservi în primul rând comunitatea din ansamblu, atrage astăzi pacienți și din Tunari, Otopeni, Ștefăneștii de Jos și din alte zone apropiate. Aceasta demonstrează că, într-un context în care oferta medicală de calitate rămâne, în multe zone periurbane, insuficientă, un centru bine organizat devine reper pentru o arie geografică mult mai largă decât cea pentru care a fost planificat.

Gestionarea acestei cereri extinse se face printr-o organizare eficientă a programărilor și prin colaborarea strânsă cu celelalte centre din rețeaua Affidea. Un avantaj important este proximitatea clinicii Affidea Otopeni, care completează serviciile disponibile în cadrul clinicii din Cosmopolis și oferă pacienților acces la investigații imagistice și consultații dintr-o gamă largă de specialități. Pacienții sunt astfel direcționați către centrul cel mai potrivit pentru nevoile lor, păstrând continuitatea actului medical și reducând timpul de așteptare.

Telemedicina și consultația clasică sau cum se construie ște viitorul hibrid

O transformare paralelă, accelerată de anii pandemiei și consolidată în perioada muncii hibride, este integrarea telemedicinii în oferta clasică a clinicilor. Pacienții apreciază tot mai mult flexibilitatea. Telemedicina reprezintă o soluție utilă pentru monitorizare, interpretarea analizelor sau consultațiile care nu necesită examinare fizică. Consultațiile față în față rămân esențiale pentru evaluările clinice și investigațiile complexe. Iar combinația celor două, în funcție de nevoia reală a pacientului, definește ceea ce specialiștii numesc medicina hibridă a viitorului.

Pentru pacienții care lucrează hibrid sau de acasă, această combinație este deosebit de valoroasă. O consultație de monitorizare care nu ar fi presupus o programare fizică poate fi făcută în cincisprezece minute între două ședințe de lucru. Iar consultațiile care necesită prezența fizică se pot face în același cartier, fără deplasări lungi. Rezultatul cumulat este o îngrijire medicală mai frecventă, mai bine urmărită și, în ultimă instanță, mai eficientă.

Cosmopolis: infrastructura medicală ca parte a cartierului integrat

Prezența clinicii Affidea în Cosmopolis este parte dintr-o filozofie mai largă a proiectului. Un cartier integrat matur nu este doar un ansamblu de locuințe cu facilități recreative. Este un ecosistem funcțional care acoperă toate dimensiunile vieții cotidiene. Educație, prin campusul Mark Twain International School, comerț, prin Cosmopolis Plaza, sport și wellness, prin World Class și cele peste 60 de piscine din complex. Iar, la capitolul sănătate, prin centrul Affidea, care închide ecosistemul cu o infrastructură medicală modernă, disponibilă la câteva minute de mers pe jos.

Această densitate de servicii, gândită de la început ca parte a masterplanului, este exact ceea ce transformă un ansamblu rezidențial într-o comunitate reală. Iar familiile care aleg să se mute aici o fac, în mare parte, tocmai pentru că înțeleg că viața cotidiană, se compune și din aceste detalii aparent banale.

„Prezența unei clinici medicale de calitate în interiorul Cosmopolis este unul dintre motivele pentru care familiile aleg să se mute la noi și, mai important, pentru care rămân aici pe termen lung. Astfel, viața de zi cu ziîn Cosmopolis devine, prin acumulare de detalii bine gândite, semnificativ mai bună decât în alte părți ale Capitalei. Iar sănătatea, într-un cartier care își propune să găzduiască trei generații simultan, este una dintre cele mai importante componente ale acestei calități.”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Un control preventiv făcut la câteva minute de casă, o consultație pediatrică pentru care nu îți iei o zi liberă sau o programare de laborator care nu presupune două ore de trafic, pot face diferența în ce privește sporirea calității vieții.